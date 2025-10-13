Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe" La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria aseguró que las elecciones en la provincia serán decisivas en el resultado nacional 13 de octubre 2025 · 18:41hs

La candidata a diputada nacional, Caren Tepp, llamó a participar en las urnas para "frenar esta locura".

En medio de una campaña marcada por noticias falsas —algunas difundidas incluso desde las cuentas oficiales del presidente de la Nación—, la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Santa Fe, Caren Tepp, aseguró que la elección en la provincia será decisiva en el resultado nacional.

“Esto se define voto a voto y nuestra lista es la única que puede ganarle a Milei. O votás a favor de Milei o votás en contra. Y la única lista contra Milei es Fuerza Patria. El resto es a favor de Milei”, consideró la referente del espacio peronista en la provincia de Santa Fe.

Tepp denunció una “campaña sucia impulsada ni más ni menos que por el presidente”, al señalar que el gobierno nacional puso en marcha su aparato digital para falsificar mensajes y atribuirle declaraciones que nunca realizó: “Lo hacen con descaro. Hasta el propio presidente se suma a la difusión de las mentiras”.

Según la dirigente, este tipo de maniobras revela el "temor del oficialismo libertario" ante la posibilidad de una derrota en la provincia, un escenario que hasta hace poco no figuraba en sus planes: “Las encuestas muestran que la elección está cabeza a cabeza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Por eso apelan a lo único que les queda: la mentira, el miedo y la manipulación”.

Participación en las urnas Tepp hizo un llamado a los santafesinos a responder con participación y esperanza frente a la campaña del miedo: “En Santa Fe tenemos la oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que no vale todo. Esta elección puede ser un mensaje contundente para Milei”. >> Leer más: Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe Finalmente, la candidata enfatizó la importancia de cada voto en la recta final: “El 26 de octubre podemos ganarle a la mentira y al odio en las urnas. No desperdiciemos el voto en otras opciones no sirven para frenar esta locura”.