La Capital | Política | Caren Tepp

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria aseguró que las elecciones en la provincia serán decisivas en el resultado nacional

13 de octubre 2025 · 18:41hs
La candidata a diputada nacional

La candidata a diputada nacional, Caren Tepp, llamó a participar en las urnas para "frenar esta locura".

En medio de una campaña marcada por noticias falsas —algunas difundidas incluso desde las cuentas oficiales del presidente de la Nación—, la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Santa Fe, Caren Tepp, aseguró que la elección en la provincia será decisiva en el resultado nacional.

“Esto se define voto a voto y nuestra lista es la única que puede ganarle a Milei. O votás a favor de Milei o votás en contra. Y la única lista contra Milei es Fuerza Patria. El resto es a favor de Milei”, consideró la referente del espacio peronista en la provincia de Santa Fe.

Tepp denunció una “campaña sucia impulsada ni más ni menos que por el presidente”, al señalar que el gobierno nacional puso en marcha su aparato digital para falsificar mensajes y atribuirle declaraciones que nunca realizó: “Lo hacen con descaro. Hasta el propio presidente se suma a la difusión de las mentiras”.

Según la dirigente, este tipo de maniobras revela el "temor del oficialismo libertario" ante la posibilidad de una derrota en la provincia, un escenario que hasta hace poco no figuraba en sus planes: “Las encuestas muestran que la elección está cabeza a cabeza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Por eso apelan a lo único que les queda: la mentira, el miedo y la manipulación”.

Participación en las urnas

Tepp hizo un llamado a los santafesinos a responder con participación y esperanza frente a la campaña del miedo: “En Santa Fe tenemos la oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que no vale todo. Esta elección puede ser un mensaje contundente para Milei”.

>> Leer más: Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Finalmente, la candidata enfatizó la importancia de cada voto en la recta final: “El 26 de octubre podemos ganarle a la mentira y al odio en las urnas. No desperdiciemos el voto en otras opciones no sirven para frenar esta locura”.

Noticias relacionadas
La diputada nacional Romina Diez cruzó a Caren Tepp 

Romina Diez apuntó contra Caren Tepp: "Pretenden instalar el odio y la guerra entre géneros"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia Argentina.

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Agustín Pellegrini. 

Pellegrini cruzó fuerte a Caren Tepp: "Ustedes destruyeron el país, son una máquina de romper y robar"

gisela scaglia: caren tepp es la mujer de los juanes: monteverde y grabois

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Ver comentarios

Las más leídas

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Lo último

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

La familia de Jonatan Pérez no tenía noticias del joven de 23 años desde el viernes 26 de septiembre, cuando viajó a Rosario para ver a su hijo
El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Ovación
¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Policiales
Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero
Policiales

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

La Ciudad
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento
Información General

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana
La Ciudad

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica