Diego Santilli celebró el triunfo en las elecciones y quiere "ir a fondo con el cambio"

El diputado nacional sostuvo que el resultado es una muestra de "tremendo apoyo" al proyecto del presidente Javier Milei

Una de las mayores sorpresas de la votación de este domingo en Argentina fue la victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. El diputado nacional apuntaló el liderazgo del presidente Javier Milei y afirmó: "Cuente conmigo para ir a fondo con el cambio" .

El legislador del PRO renovó su banca hasta 2029 como primer candidato de la lista más elegida a pesar de las denuncias que derivaron en la renuncia de José Luis Espert a pocas semanas de concurrir a las urnas. Dado el antecedente de la amplia victoria peronista en el mismo distrito en septiembre , cuando se realizaron los comicios bonaerenses, los resultados lo colocaron como uno de los mayores ganadores de la jornada en todo el país.

"Está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede" , sostuvo el Colorado a última hora del día. Así festejó la diferencia de menos de un punto porcentual por encima de Fuerza Patria en el distrito del gobernador Axel Kicillof ., que hace un mes y medio había conseguido un triunfo por más del 13 por ciento.

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño consideró que Milei fue clave para cambiar de color el mapa y pintarlo de violeta en al última votación del año. "Gracias por confiar en mí para liderar esta lista en la provincia de Buenos Aires" , comentó a través de redes sociales.

¡GANAMOS LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES!



VAMOS CARAJO QUE OTRA PROVINCIA ES POSIBLE!! pic.twitter.com/GjUwoRZYWe — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

Santilli remarcó que La Libertad Avanza (LLA) hizo historia con su performance electoral en territorio bonaerense. Al respecto, expresó: "Tremendo apoyo al proyecto del presidente ¡Esto recién empieza!".

"Cuente conmigo para ir a fondo con las ideas de la libertad, para que los argentinos tengan un país mejor", dijo el diputado sobre el rol del jefe de Estado. Luego planteó su deseo de impulsar las reformas que faltan para que el país salga adelante.

Por último, el día después de la votación, Santilli sostuvo que LLA y el PRO no deben volver a cometer el error de 2023, cuando la oposición al peronismo se dividió en territorio bonaerense. Ante la consulta en radio La Red, indicó: "No podemos ser egoístas, tenemos que unirnos porque el bonaerense está hablando a los gritos".

Además del análisis de los resultados, el diputado reelecto confirmó que se pelará para celebrar la victoria. Antes de las elecciones había hecho la promesa de cortarse el pelo si su lista ganaba a pesar de que la boleta única de papel (BUP) ya había salido impresa con la imagen de Espert, que renunció por denuncias de vínculos con el narcotráfico.