La Capital | La Región | Santa Fe

Santa Fe se vistió de violeta en la elección legislativa y redefinió su escenario político

El resultado santafesino se inscribe en el marco de un fuerte voto castigo a la dirigencia tradicional

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

29 de octubre 2025 · 16:59hs
Santa Fe. La Libertad Avanza se impuso sorpresivamente en la provincia

Santa Fe. La Libertad Avanza se impuso sorpresivamente en la provincia, a tono con la elección nacional.

Las elecciones a diputados nacionales del domingo en Santa Fe arrojaron un resultado contundente y con pocas lecturas grises: la provincia se sumó a la ola nacional que posicionó a La Libertad Avanza (LLA) como la fuerza más votada, reconfigurando por completo el mapa político y marcando una tendencia que el peronismo (agrupado en Fuerza Patria) y el oficialismo provincial (nucleado en Provincias Unidas) deberán analizar a fondo.

  El dato más significativo es el triunfo de LLA, que obtuvo alrededor del 47,35% de los votos en la categoría de diputados nacionales, duplicando la performance de la segunda fuerza y consolidándose en distritos clave como Rosario (con un 38,89%) y la capital (con un 42,18%).

  Este resultado no sólo ratifica el fenómeno a nivel nacional, sino que en Santa Fe representa un “voto bronca” y un profundo giro del electorado que hasta hace poco se repartía entre las grandes estructuras tradicionales. La Libertad Avanza logró capitalizar el descontento, especialmente entre el electorado más joven y urbano, superando ampliamente lo que se había proyectado en las Paso.

  Fuerza Patria (el peronismo), que venía de una elección presidencial hace dos años que le había permitido mejorar su caudal, quedó relegada al segundo lugar con cerca del 28,7% de los sufragios, marcando un claro retroceso en relación a sus expectativas y el resultado a nivel país de la coalición que representaba.

  Por su parte, el espacio del gobernador, Provincias Unidas (que nuclea al radicalismo y al espacio politico que lidera Pablo Javkin, y que ganó la gobernación en las elecciones provinciales hace poco tiempo), se ubicó en un distante tercer lugar con aproximadamente el 18,32% de los votos. Si bien es una fuerza que ha dominado la provincia en gestiones anteriores, este porcentaje en una elección nacional con la figura del gobernador electo en la boleta plantea un interrogante sobre su capacidad de traccionar votos más allá de las categorías provinciales o de retener a su electorado ante la polarización.

Análisis y perspectiva

Voto castigo y fenómeno nacional: el resultado santafesino se inscribe en el marco de un fuerte voto castigo a la dirigencia tradicional. La victoria de LLA no se explica tanto por un aparato territorial sino por la identificación de una porción significativa del electorado con un discurso rupturista y antisistema.

  El músculo territorial no alcanzó: las estructuras políticas más consolidadas, como el peronismo y el frente provincial, demostraron que su músculo militante y territorial fue insuficiente para contener la fuga de votos hacia la opción libertaria.

  La izquierda consolidada: El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad logró, una vez más, una elección que, si bien minoritaria, consolida su caudal electoral en la provincia, siendo una voz con representación en el Congreso. En definitiva, la elección de diputados nacionales en Santa Fe ha sido un sismo político. El desafío para las fuerzas tradicionales es ahora doble: deberán coexistir y negociar con un nuevo e importante bloque de legisladores nacionales de La Libertas Avanza y, al mismo tiempo, repensar sus estrategias para reconectar con un electorado que ha demostrado estar dispuesto a romper con la historia para expresar su descontento en las urnas.

La política santafesina, como la nacional, no será la misma después de esta elección.

Noticias relacionadas
Santa Fe renueva nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación. El voto nulo duplicó al blanco.

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos

Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la Libertad Avanza

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Santa Fe renovará nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación en el próximo turno en las urnas.

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Lo último

Quién es Chinaski, el psicólogo rosarino denunciado por abuso del poder sobre sus pacientes

Quién es Chinaski, el psicólogo rosarino denunciado por abuso del poder sobre sus pacientes

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te quiere garchar”. Surgieron varios testimonios apuntando contra su accionar

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei
Política

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira
Policiales

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde Milei arrasó en las urnas
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde Milei arrasó en las urnas

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Ovación
Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Policiales
Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira
Policiales

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel