Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana El festejo será este jueves a las 20 en Fútbol 5 Libertad. Los organizadores piden asistir con un libro o un juguete 29 de octubre 2025 · 15:16hs

Rosario vuelve a rendir culto a Diego Maradona con la tradicional Navidad Maradoniana

Rosario se prepara para una nueva noche maradoniana. Este jueves 30 de octubre a las 20, la ciudad rendirá homenaje a Diego Maradona con una velada especial que combinará fútbol, fanatismo y alegría, en el marco de lo que sus seguidores llaman la Navidad Maradoniana, celebración que nació en esta ciudad y que cada año convoca a fanáticos de todo el país.

El encuentro se llevará adelante en el Fútbol 5 Libertad, ubicado en bulevar Oroño al 6000, donde se espera una gran cantidad de devotos del Diez para celebrar el cumpleaños número 65 del campeón del mundo en México 1986.

Una celebración que nació en Rosario Rosario es la cuna de la Iglesia Maradoniana, fundada hace más de dos décadas como un homenaje simbólico al futbolista que marcó a generaciones. En la ciudad donde Diego vistió la camiseta de Newell’s Old Boys, la fecha se vive como una verdadera fiesta popular, con cánticos, camisetas, altares, banderas y rituales futboleros.

Alejandro Verón, uno de los integrantes de la Iglesia y organizador de la Navidad Maradoniana, explicó que la entrada al evento será un juguete o un libro, que luego serán donados a instituciones solidarias.

Los 10 mandamientos maradonianos El movimiento, que comenzó como una reunión entre amigos, hoy tiene miles de seguidores en todo el mundo. En cada encuentro se renuevan los llamados Diez Mandamientos Maradonianos, una suerte de credo que mezcla humor, devoción y fútbol: La pelota no se mancha, como dijo D10S en su homenaje.

Amar al fútbol por sobre todas las cosas.

Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

Defender la camiseta argentina, respetando a la gente.

Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

No proclamar a Diego en nombre de un único club.

Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.

Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Un legado que sigue vivo A casi cinco años de su muerte, el legado de Diego Armando Maradona sigue vigente. Rosario, ciudad que lo adoptó como ídolo propio durante su paso por Newell’s, volverá a encender las luces de una noche donde el fútbol y la devoción popular se mezclan en partes iguales.