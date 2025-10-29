La Capital | La Ciudad | Maradona

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

El festejo será este jueves a las 20 en Fútbol 5 Libertad. Los organizadores piden asistir con un libro o un juguete

29 de octubre 2025 · 15:16hs
Rosario vuelve a rendir culto a Diego Maradona con la tradicional Navidad Maradoniana

Rosario vuelve a rendir culto a Diego Maradona con la tradicional Navidad Maradoniana

Rosario se prepara para una nueva noche maradoniana. Este jueves 30 de octubre a las 20, la ciudad rendirá homenaje a Diego Maradona con una velada especial que combinará fútbol, fanatismo y alegría, en el marco de lo que sus seguidores llaman la Navidad Maradoniana, celebración que nació en esta ciudad y que cada año convoca a fanáticos de todo el país.

El encuentro se llevará adelante en el Fútbol 5 Libertad, ubicado en bulevar Oroño al 6000, donde se espera una gran cantidad de devotos del Diez para celebrar el cumpleaños número 65 del campeón del mundo en México 1986.

Una celebración que nació en Rosario

Rosario es la cuna de la Iglesia Maradoniana, fundada hace más de dos décadas como un homenaje simbólico al futbolista que marcó a generaciones. En la ciudad donde Diego vistió la camiseta de Newell’s Old Boys, la fecha se vive como una verdadera fiesta popular, con cánticos, camisetas, altares, banderas y rituales futboleros.

Alejandro Verón, uno de los integrantes de la Iglesia y organizador de la Navidad Maradoniana, explicó que la entrada al evento será un juguete o un libro, que luego serán donados a instituciones solidarias.

Los 10 mandamientos maradonianos

El movimiento, que comenzó como una reunión entre amigos, hoy tiene miles de seguidores en todo el mundo. En cada encuentro se renuevan los llamados Diez Mandamientos Maradonianos, una suerte de credo que mezcla humor, devoción y fútbol:

  • La pelota no se mancha, como dijo D10S en su homenaje.

  • Amar al fútbol por sobre todas las cosas.

  • Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

  • Defender la camiseta argentina, respetando a la gente.

  • Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

  • Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

  • No proclamar a Diego en nombre de un único club.

  • Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.

  • Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

  • No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga.

Un legado que sigue vivo

A casi cinco años de su muerte, el legado de Diego Armando Maradona sigue vigente. Rosario, ciudad que lo adoptó como ídolo propio durante su paso por Newell’s, volverá a encender las luces de una noche donde el fútbol y la devoción popular se mezclan en partes iguales.

Noticias relacionadas
Con obras y nuevas rutas, Santa Fe se consolida como polo aéreo y productivo del país

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Rosa Clotilde Sabattini, figura clave del radicalismo en el siglo XX.

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El frente del club ubicado en Rondeau al 1000.

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

La Reserva Los Tres Cerros forma parte del Legado Deliot. 

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Lo último

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Al igual que otras dos organizaciones imputadas recientemente, en esta también uno de sus integrantes operaba desde un pabellón de la cárcel de Piñero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Ovación
Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí
Ovación

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Policiales
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días