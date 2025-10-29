Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el calendario de pagos de noviembre, que incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares (SUAF).
El cronograma comenzará el 10 de noviembre con las pensiones no contributivas (PNC), jubilaciones mínimas y beneficiarios de la AUH. Luego continuará con quienes perciben haberes superiores al mínimo.
Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a Mi Ansés con CUIL y clave personal o consultando el calendario oficial en anses.gob.ar.
En noviembre, los jubilados recibirán un incremento del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre. Este ajuste se aplica de acuerdo con la disposición vigente que actualiza las prestaciones de manera mensual con un rezago de dos meses.
Con este aumento, la jubilación mínima pasará a $333.150,65, mientras que el bono de $70.000 continuará vigente, por lo que el total que recibirán los jubilados será de $403.150,65.
Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + bono de $70.000)
PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + bono de $70.000)
PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + bono de $70.000)
AUH: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43)
AUE: $119.714,29 (se cobra el 80%: $95.771,43)
AUH con discapacidad: $389.808,61 (se cobra el 80%: $311.846,89)
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 0 y 1: viernes 21 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
DNI terminados en 9: jueves 20 de noviembre
