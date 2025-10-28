La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en aumento

La temperatura podría subir hasta diez grados en los siguientes cinco días

28 de octubre 2025 · 23:33hs
El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en aumento

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura mínima de 9º y una máxima de 19º, que podría subir hasta diez grados en los siguientes cinco días.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 9º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. Para la tarde se esperan más nubes, con 19º de máxima bajando a 14º en la noche.

El jueves estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con temperaturas entre 21º y 8º.

Para el viernes seguirían las marcas en aumento, con una máxima de 25º y una mínima de 9º.

El sábado la máxima treparía hasta los 26º, y también subiría la mínima, que rondaría los 14º. Nuevamente pronostican nubosidad variable.

Se anticipa para el domingo cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 27º y 11º.

El lunes los registros continuarían en aumento: 28º de máxima y 15º de mínima.

