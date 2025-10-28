El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en aumento

La temperatura podría subir hasta diez grados en los siguientes cinco días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura mínima de 9º y una máxima de 19º, que podría subir hasta diez grados en los siguientes cinco días.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 9º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. Para la tarde se esperan más nubes, con 19º de máxima bajando a 14º en la noche.

El jueves estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con temperaturas entre 21º y 8º.

Para el viernes seguirían las marcas en aumento, con una máxima de 25º y una mínima de 9º.

El sábado la máxima treparía hasta los 26º, y también subiría la mínima, que rondaría los 14º. Nuevamente pronostican nubosidad variable.

Se anticipa para el domingo cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 27º y 11º.

El lunes los registros continuarían en aumento: 28º de máxima y 15º de mínima.