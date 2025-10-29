La Capital | La Ciudad | social

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

La cita es este jueves en Crespo 1650, en la sede de UCA Rosario. Cómo anotarse y quiénes son los participantes de esta edición

29 de octubre 2025 · 14:55hs
UCA Rosario será la sede de una nueva edición de "Social Media Day"

La Universidad Católica Argentina en Rosario será sede de una nueva edición del "Social Media Day" para pensar y conocer las nuevas tendencias digitales. Patrocinada por La Capital y Brindis TV, la jornada se llevará a cabo este jueves en Crespo 1650.

El Social Media Day Rosario invita a descubrir las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, Redes Sociales, Audiencias, Streaming y Estrategias en Contenido. Con un programa renovado; representantes de Google, agencias, medios y referentes del sector compartirán herramientas, tips, sugerencias, estrategias y casos. Está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general.

Los estudiantes cuentan con becas del 50 % enviando comprobante de alumno regular a [email protected]. Además, hay beneficios con 30 % de descuento en entradas para cámaras, medios y asociaciones solicitando el código a [email protected]

Apoyan el encuentro, UCA, La Capital, Brindis TV, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Grupo EON, Ente Turístico, Municipalidad de Rosario, CACE, APMKT, Comunidad Fun, Popurri Digital, Arbanit , Nodocios y Bildenlex. Organiza Digital Interactivo de la mano de Adriana Bustamante, Diego, Aless y Franco Piscitelli.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los encuentros de referencia en la industria digital. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Las entradas para asistir al Social Media Day Rosario se pueden adquirir en www.smday.com.ar/rosario con un precio promocional . El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayRos.

Cronograma

►08.30 Acreditaciones

►09 Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli de Social Media Day

►09.10 "Inteligencia esencial para un marketing digital eficiente" - Matías Moyano Carranza - Grupo EON

►09.30 "NBA y Premier League en América Latina: Cómo son las Estrategias Digitales de las Ligas Top" - Fernando Amdan - Amplifica

►09.50 Panel Tendencias Streaming - Lula Campos y Juana Baglietto - Brindis / Bianca Aberastegui - Comunidad FAN

►10.30 Break

►11.10 "Estrategias de monetización para contenidos digitales" - María Sol Beldi - DigitalProserver

►11.30 "El usuario en el centro: cómo La Capital se ganó un lugar en top 5 nacional" - Fernanda Blasco y Lucas Magnago - La Capital

►11.50 "La experiencia social de video" - Agustina Landivar Dodds - Google

►12.10 "Cómo armar una estrategia digital sin perderte en las tendencias" - Macarena Laviero - Eltrece

►12.30 "Prompt.Break.Repeat: Del laboratorio al feed" - Cristian Cargnello - Nokoko Art

►12.50 Panel Estrategias de Contenidos en Redes Sociales. Sofía Saad - Creadora digital / Melisa Costa - Que no Decaiga / Ivo Kraljev - Arbanit Fellow. Modera: Sofía Schoo Lastra - Popurri Digital

►14 Cierre

