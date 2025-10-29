Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

La Universidad Católica Argentina en Rosario será sede de una nueva edición del "Social Media Day" para pensar y conocer las nuevas tendencias digitales. Patrocinada por La Capital y Brindis TV, la jornada se llevará a cabo este jueves en Crespo 1650.
El Social Media Day Rosario invita a descubrir las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, Redes Sociales, Audiencias, Streaming y Estrategias en Contenido. Con un programa renovado; representantes de Google, agencias, medios y referentes del sector compartirán herramientas, tips, sugerencias, estrategias y casos. Está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general.
Los estudiantes cuentan con becas del 50 % enviando comprobante de alumno regular a [email protected]. Además, hay beneficios con 30 % de descuento en entradas para cámaras, medios y asociaciones solicitando el código a [email protected]
Apoyan el encuentro, UCA, La Capital, Brindis TV, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Grupo EON, Ente Turístico, Municipalidad de Rosario, CACE, APMKT, Comunidad Fun, Popurri Digital, Arbanit , Nodocios y Bildenlex. Organiza Digital Interactivo de la mano de Adriana Bustamante, Diego, Aless y Franco Piscitelli.
Acerca de Social Media Day Argentina
Social Media Day es el evento de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los encuentros de referencia en la industria digital. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.
Las entradas para asistir al Social Media Day Rosario se pueden adquirir en www.smday.com.ar/rosario con un precio promocional . El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayRos.
Cronograma
►08.30 Acreditaciones
►09 Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli de Social Media Day
►09.10 "Inteligencia esencial para un marketing digital eficiente" - Matías Moyano Carranza - Grupo EON
►09.30 "NBA y Premier League en América Latina: Cómo son las Estrategias Digitales de las Ligas Top" - Fernando Amdan - Amplifica
►09.50 Panel Tendencias Streaming - Lula Campos y Juana Baglietto - Brindis / Bianca Aberastegui - Comunidad FAN
►10.30 Break
►11.10 "Estrategias de monetización para contenidos digitales" - María Sol Beldi - DigitalProserver
►11.30 "El usuario en el centro: cómo La Capital se ganó un lugar en top 5 nacional" - Fernanda Blasco y Lucas Magnago - La Capital
►11.50 "La experiencia social de video" - Agustina Landivar Dodds - Google
►12.10 "Cómo armar una estrategia digital sin perderte en las tendencias" - Macarena Laviero - Eltrece
►12.30 "Prompt.Break.Repeat: Del laboratorio al feed" - Cristian Cargnello - Nokoko Art
►12.50 Panel Estrategias de Contenidos en Redes Sociales. Sofía Saad - Creadora digital / Melisa Costa - Que no Decaiga / Ivo Kraljev - Arbanit Fellow. Modera: Sofía Schoo Lastra - Popurri Digital
►14 Cierre