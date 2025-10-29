La Capital | Policiales | Pareja

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre que murió

El fiscal Luis Schiappa Pietra, quien investiga la muerte dudosa de un hombre de 78 años, ordenó una serie medidas mientras espera los resultados de la autopsia.

29 de octubre 2025 · 10:59hs
El edificio de La Paz al 700

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El edificio de La Paz al 700, donde ayer murió un hombre de 78 años. La Justicia investiga en qué circunstancias sucedió todo. 

El fiscal Luis Schiappa Pietra espera los resultados de diversas medidas que ordenó para avanzar en la investigación por la muerte de un hombre de 78 años ocurrida ayer a la tarde en su departamento ubicado en La Paz al 700, en el barrio República de la Sexta. Mientras tanto, la esposa del hombre permanece demorada ya que los investigadores no pudieron establecer hasta el momento la mecánica de muerte de su pareja.

“Hay tareas investigativas en marcha y se está tomando declaraciones testimoniales para determinar la situación procesal (de la mujer). No está clara la mecánica del hecho aún”, señalaron a La Capital voceros del Ministerio Público de la Acusación.

El caso trascendió a partir de llamado que la mujer hizo a la Policía ayer por la tarde. Y la secuencia de lo ocurrido no estaba para nada clara hasta el momento. Según fuentes policiales, la mujer denunció que su marido había llegado a su casa acompañado por otro hombre, y que en un momento dado ella recibió por parte de ese individuo un golpe en la cabeza, lo que le produjo un desmayo.

>> Leer más: Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Siguiendo con esa versión, al recobrar el conocimiento la mujer advirtió que su marido se encontraba tirado en el piso también sin conocimiento y que la persona que la había agredido se había marchado del lugar. En medio de ese panorama, la mujer se comunicó con la Policía.

Efectivos de Brigada de Orden Urbano acudieron al lugar y comprobaron que el espeso de la mujer no presentaba signos vitales. Por ese motivo, fue convocado al departamento personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que confirmó que el hombre había fallecido. En ese momento no se pudo establecer fehacientemente una causa de muerte.

>> Leer más: Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Las fuentes consultadas también indicaron que en el departamento no había signos de violencia o de desorden. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, el examen que confirmará la causa de muerte, y de otras medidas ordenadas por el fiscal la mujer permanece demorada.

