Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Elvio A. tiene 43 años y fue acribillado en una zona con antecedentes recientes de otros episodios violentos

La víctima de la balacera vive en un pasillo ubicado sobre calle Arrieta.

Por segunda vez en menos de dos semanas se registró una balacera en el barrio La Granada . En esta oportunidad, un desconocido disparó 14 veces y un hombre de 43 años sufrió heridas graves como consecuencia del ataque perpetrado este martes en la zona sur de Rosario.

La investigación comenzó poco antes de las 20, cuando la víctima fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña. Más tarde, fue derivada a otro centro de salud municipal por múltiples lesiones y el pronóstico médico era reservado , de acuerdo al primer reporte oficial.

La denuncia inicial apunta contra dos delincuentes a bordo de una motocicleta en Arrieta al 1700 . El registro policial incluye distintos antecedentes de otros episodios violentos en la misma cuadra. Además, Dylan Cantero fue el blanco de otra agresión similar a mediados de octubre en un sector diferente del barrio.

Los testimonios que recogieron las fuerzas de seguridad indican que el acompañante del conductor del rodado abrió fuego en el cruce con el pasaje 528 . Después de esta acción, los atacantes escaparon del lugar y Elvio A. fue trasladado a un nosocomio de la zona sur en un vehículo particular para recibir asistencia médica.

Balacera Arrieta 1700 2 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Agentes de Prefectura Naval Argentina iniciaron el operativo en inmediaciones del casino City Center y luego intervino la policía santafesina. Los investigadores detectaron siete impactos de proyectiles sobre una casa de la cuadra y encontraron 14 vainas servidas como rastro de los atacantes.

Después del ingreso a la guardia del Roque Sáenz Peña, los médicos decidieron derivar al paciente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientras tanto, los efectivos empezaron a rastrear algunos antecedentes penales entre los datos vinculados a la pesquisa.

Si bien la denuncia menciona a dos delincuentes, las declaraciones iniciales sugieren que la persona que manejaba la moto no disparó. Hasta primera hora del día siguiente no había indicios sobre la identidad de los autores del intento de homicidio cerca del cruce de España y avenida Batlle y Ordóñez.

Catorce disparos contra un vecino

Elvio A. quedó internado en el Heca con heridas en el cuello, el tórax y los brazos. Si bien varios balazos impactaron contra el portón de una casa ubicada sobre calle Arrieta, la víctima vive en un pasillo lindero que desemboca sobre la vereda opuesta al pasaje 528.

El hombre atacado este martes a la noche estaba parado en la esquina de la vivienda cuando llegaron los delincuentes. En ese momento, el acompañante del motociclista se bajó y empezó a dispararle. Después se subió al vehículo de su cómplice y ambos escaparon.

El registro del procedimiento policial quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 15ª. Mientras tanto, Prefectura Naval continuaba patrullando el barrio a primera hora del día siguiente, cuando ya sólo quedaban los círculos de tiza como rastro de la balacera.