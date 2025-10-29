La Capital | Policiales | balacera

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Elvio A. tiene 43 años y fue acribillado en una zona con antecedentes recientes de otros episodios violentos

29 de octubre 2025 · 09:57hs
La víctima de la balacera vive en un pasillo ubicado sobre calle Arrieta.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima de la balacera vive en un pasillo ubicado sobre calle Arrieta.

Por segunda vez en menos de dos semanas se registró una balacera en el barrio La Granada. En esta oportunidad, un desconocido disparó 14 veces y un hombre de 43 años sufrió heridas graves como consecuencia del ataque perpetrado este martes en la zona sur de Rosario.

La investigación comenzó poco antes de las 20, cuando la víctima fue atendida en el Hospital Roque Sáenz Peña. Más tarde, fue derivada a otro centro de salud municipal por múltiples lesiones y el pronóstico médico era reservado, de acuerdo al primer reporte oficial.

La denuncia inicial apunta contra dos delincuentes a bordo de una motocicleta en Arrieta al 1700. El registro policial incluye distintos antecedentes de otros episodios violentos en la misma cuadra. Además, Dylan Cantero fue el blanco de otra agresión similar a mediados de octubre en un sector diferente del barrio.

¿Cómo fue la balacera en el barrio La Granada?

Los testimonios que recogieron las fuerzas de seguridad indican que el acompañante del conductor del rodado abrió fuego en el cruce con el pasaje 528. Después de esta acción, los atacantes escaparon del lugar y Elvio A. fue trasladado a un nosocomio de la zona sur en un vehículo particular para recibir asistencia médica.

Balacera Arrieta 1700 2

Agentes de Prefectura Naval Argentina iniciaron el operativo en inmediaciones del casino City Center y luego intervino la policía santafesina. Los investigadores detectaron siete impactos de proyectiles sobre una casa de la cuadra y encontraron 14 vainas servidas como rastro de los atacantes.

>> Leer más: Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Después del ingreso a la guardia del Roque Sáenz Peña, los médicos decidieron derivar al paciente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientras tanto, los efectivos empezaron a rastrear algunos antecedentes penales entre los datos vinculados a la pesquisa.

Si bien la denuncia menciona a dos delincuentes, las declaraciones iniciales sugieren que la persona que manejaba la moto no disparó. Hasta primera hora del día siguiente no había indicios sobre la identidad de los autores del intento de homicidio cerca del cruce de España y avenida Batlle y Ordóñez.

Catorce disparos contra un vecino

Elvio A. quedó internado en el Heca con heridas en el cuello, el tórax y los brazos. Si bien varios balazos impactaron contra el portón de una casa ubicada sobre calle Arrieta, la víctima vive en un pasillo lindero que desemboca sobre la vereda opuesta al pasaje 528.

El hombre atacado este martes a la noche estaba parado en la esquina de la vivienda cuando llegaron los delincuentes. En ese momento, el acompañante del motociclista se bajó y empezó a dispararle. Después se subió al vehículo de su cómplice y ambos escaparon.

El registro del procedimiento policial quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la comisaría 15ª. Mientras tanto, Prefectura Naval continuaba patrullando el barrio a primera hora del día siguiente, cuando ya sólo quedaban los círculos de tiza como rastro de la balacera.

Noticias relacionadas
El Heca fue custodiado por policías fuertemente armados en el playón de acceso al hospital luego de la balacera. 

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Ferretería baleada en Empalme Graneros. Personal de PDI realizó las primeras actuaciones en el lugar. 

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Un menor imputado por la balacera al Heca. 

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

La balacera ocurrió en la zona sur de Rosario. La Policía reportó la detención de dos sospechosos.

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Elecciones 2025: Eduardo Toniolli analizó que el peronismo hoy no es una fuerza nacional

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos