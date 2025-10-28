Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

"Él no me hizo nada", dijo la cantante en referencia a su exnovio, Leandro García Gómez, a quien le negaron la excarcelación

Lourdes Fernández, la integrante de Bandana que fue rescatada en estado de vulnerabilidad de la casa de su expareja, salió en defensa del hombre detenido y aseguró que se encuentra "muy triste" porque le negaron la excarcelación.

“Estoy muy triste por eso, él no me hizo nada”, afirmó la cantante al intercambiar unas pocas palabras con un movilero de un canal porteño. Lourdes se excusó de no dar más declaraciones argumentando que tuvo "una angina horrible. Estoy yendo al ensayo retarde", y no hizo más referencias a la situación procesal de su exnovio, Leandro García Gómez.

El juez Diego Slupski, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, rechazó la excarcelación solicitada por García Gómez. La decisión del magistrado sigue por el mismo camino que la fiscal Silvana Russi, quien se había opuesto a la solicitud del empresario ante el poder de influencia que ejerce sobre la víctima.

Slupski subrayó en el escrito que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sumado a que consideró negativamente que dos veces haya negado que la artista estaba en su departamento.

"Respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados", destacó.

Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica indicó que Lowrdez (tal el nombre artístico de Lourdes Fernández) se encuentra bajo una relación de manipulación y control emocional, lo que la lleva a proteger a su agresor.

La cantante negó haber estado secuestrada y sostuvo que estuvo con su pareja “por voluntad propia” durante varios días.