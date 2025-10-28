La Capital | Información General | Elon Musk

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Las diferencias entre ambas no son menores, pero la principal es una duda que hasta ahora no tiene respuesta certera: ¿quién redacta los artículos de Grokipedia?

28 de octubre 2025 · 22:41hs
Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Incluso con numerosas críticas, Wikipedia se posicionó en casi dos décadas y media como la enciclopedia en línea más consultada, un recurso indispensable para millones de internautas a la hora de buscar información en la web. Ahora Elon Musk prometió que tendrá competencia, al anunciar el lanzamiento de Grokipedia. Pero las diferencias entre ambas no son menores: mientras Wikipedia es una enciclopedia colaborativa que referencia a fuentes confiables en la mayoría de sus artículos, todavía no queda claro quién redacta el contenido de Grokipedia. Y todo indica que el "cerebro" detrás de la flamante enciclopedia es una inteligencia artificial, Grok, lo que significaría que recopila información de diversos sitios de internet (incluyendo, por supuesto, a Wikipedia).

Musk publicó en redes sociales que Grokipedia.com “ya está en línea” y que su objetivo es “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. El magnate sudafricano acusó en ocasiones anteriores a Wikipedia de estar llena de “propaganda” y pidió a la gente que deje de hacer donaciones al sitio, el cual es administrado por una organización sin fines de lucro. El multimillonario anunció en septiembre pasado que su empresa de inteligencia artificial xAI estaba trabajando en Grokipedia.

El sitio de Grokipedia (que hasta el momento tiene una sola versión, en inglés) tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir sus consultas. Asegura que cuenta con casi 900.000 artículos. Wikipedia, por su parte, tiene más de 7 millones de artículos en inglés, algo más de 6 millones en su versión en cebuano, por encima de dos millones de artículos en sus ediciones en alemán, francés, neerlandés, sueco, neerlandés, español y ruso, y otras diez versiones que superan el millón de artículos. En sus más de 250 ediciones activas en distintos idiomas, Wikipedia suma más de 65 millones de artículos.

En ambas enciclopedias los usuarios pueden buscar artículos sobre los más variados temas, desde Taylor Swift, el Palacio de Buckingham, Lionel Messi o el próximo Mundial de fútbol. Pero, además de la cantidad de artículos, hay notorias diferencias entre las dos.

Voluntarios versus IA

Wikipedia está escrita y editada por miles de voluntarios, y cualquier usuario (registrado o no) puede crear, modificar y corregir artículos. Del otro lado, aún no queda claro quien redacta Grokipedia. Los artículos no permiten la edición de usuarios y solamente indican que están "chequeados por Grok". Hay reportes que dejan entrever que el sitio está impulsado por el mismo modelo xAI que sustenta el chatbot Grok de Elon Musk, pero hay artículos que parecen ser adaptaciones de Wikipedia.

"Algunos artículos en Grokipedia, como los de PlayStation 5, Lamborghini o Advanced Micro Devices se ven como copias casi exactas a las entradas correspondientes de Wikipedia", indicó la revista Forbes, que también mencionó que los artículos que mencionan a Elon Musk muestran cierta "simpatía" por el magnate.

A grandes rasgos, la mayoría de los artículos de Wikipedia están bien redactados, corregidos y correctamente organizados para ofrecer una consulta rápida y efectiva. Al contar con pocas restricciones sobre su uso, la enciclopedia colaborativa se convirtió en una importante fuente para el entrenamiento de chatbots de inteligencia artificial, lo que incluye a ChatGPT, Gemini y el propio Grok.

Wikipedia alienta a sus editores voluntarios a citar fuentes de información para casi cada oración o párrafo: "Todos los artículos de Wikipedia deben tener referencias suficientes para que el lector pueda comprobar la exactitud, precisión y neutralidad del artículo, y buscar más información sobre el tema", indican, y las sentencias no verificadas pueden ser cuestionadas y eliminadas. Grokipedia también ofrece fuentes que indican cuáles son los sitios web o bibliográficos en los que se basa, pero con una diferencia sustancial: mientras la enciclopedia de Elon Musk solamente ofrece un vínculo a la página que cita, Wikipedia presenta un sistema que incluye distintos datos sobre las fuentes, incluyendo la fecha en que se accedió por última vez.

La otra gran diferencia entre las enciclopedias de Elon Musk y de Jimmy Wales es la forma de navegarlos. Mientras Wikipedia alienta a sus redactores a incluir enlaces para saltar a otros artículos del mismo sitio, Grokipedia solamente tiene textos que funcionan como compartimentos estancos, sin hipervínculos a sus otros artículos.

