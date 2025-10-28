La Capital | Información General | elecciones

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

El médico Jorge Tartaglione explicó el impacto del enojo y la frustración en la salud, cuando las cosas no salen como se esperaba

28 de octubre 2025 · 10:33hs
Pendientes de los resultados. Los días de elecciones pueden impactar en forma negativa en la salud de las personas

Pendientes de los resultados. Los días de elecciones pueden impactar en forma negativa en la salud de las personas, en especial los que tienen antecedentes cardíacos

Hay un efecto del que se habla poco: la relación que tienen las elecciones con la salud cardiovascular. Tanto en los días previos como en los posteriores, pero sobre todo cuando los resultados son contundentes y negativos para el elector, el corazón puede sufrir el impacto de las emociones intensas. Así lo explicó el médico Jorge Tartaglione, expresidente de la Sociedad Cardiológica Argentina, un mediático profesional y autor de varios libros que se refirió a este peligroso vínculo, que se da especialmente el día en el que se vota.

"Existe una relación entre la enfermedad cardiovascular y los que pierden", sostuvo el experto. El elevado estrés es el responsable de estas consecuencias, señaló el especialista.

Lo mismo ocurre con la salud mental, explicó el médico. "En 2016, en Estados Unidos, cuando perdió el candidato de Clinton y ganó el de Trump, los que votaron al de Clinton tuvieron más ansiedad y depresión".

El dato alentador, dijo Tartaglione, es que en los países que hay democracia y se vota con cierta frecuencia "hay mayor expectativa de vida y menos enfermedad cardiovascular".

Leer más. Toses de primavera: ¿por qué los virus tardan tanto en irse?

elecciones estrés

Similar a lo que pasa con el fútbol

En un país en el que las elecciones se viven como una final deportiva, con emociones muy intensas, enojos, bronca, peleas y frustración, es lógico que el cuerpo sufra los embates.

Respecto del fútbol, existe amplia evidencia científica que indica que el estrés puede generar problemas cardíacos, sobre todo si es una Copa del Mundo, especialmente en personas con antecedentes de riesgo cardiovascular. Numerosas publicaciones demuestran la estrecha relación entre el estrés mental y varias patologías del aparato cardiovascular. Un estudio publicado por científicos alemanes en la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine luego del mundial de fútbol celebrado en su país en 2006, mostró que el número de infartos de miocardio se elevó hasta 2.5 veces los días de los partidos en que participaba la selección local en relación a otras fechas. Y se triplicaban las visitas a las guardias médica durante y pos partido.

Leer más. ¿Cómo pueden ocurrir terremotos en zonas inesperadas? La respuesta de un estudio científico

En situaciones de mucha ansiedad y estés, el organismo libera sustancias químicas que pueden subir la presión arterial, incrementar la frecuencia cardíaca, derivar la sangre a los músculos en las piernas, elevar la frecuencia respiratoria y hasta dilatar las pupilas: el organismo se prepara para luchar o huir de un enemigo "invisible" que nos está atacando.

Aunque estemos sentados frente al televisor, el cuerpo solo entiende las emociones que está experimentando la persona.

En quienes tienen factores de riesgo o ya son pacientes con enfermedad coronaria, el elevado estrés mental podría incrementar significativamente el desencadenamiento de eventos cardíacos: sea un partido de fútbol o los resultados de las elecciones.

Los sucesos generados por el estrés emocional durante un partido de fútbol y otras situaciones angustiantes e intensas pueden ocurrir no solamente durante los eventos, sino que también puede haber complicaciones en los días siguientes. En personas que presentan enfermedad coronaria (obstrucciones coronarias, infarto previo) y en aquellos que pueden estar en riesgo de tenerla, se ha visto que una actividad física y/o emocional brusca, extrema o violenta puede producir lo que se denomina «atontamiento cardíaco» que en el momento no se manifiesta, pero puede generar arritmias y descompensaciones posteriores.

Noticias relacionadas
La Libertad Avanza ganó las elecciones en Rosario.

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El bajo porcentaje de asistencia a las urnas, el dato más llamativo de estas elecciones

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la Libertad Avanza

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Donald Trump felicitó al líder de La Libertad Avanza.

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Lo último

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

La Joaqui celebró sus 31 años y recibió una romántica dedicatoria de Luck Ra

La Joaqui celebró sus 31 años y recibió una romántica dedicatoria de Luck Ra

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", advierte Fisfe

Mariano Ferrazini, representante de la entidad santafesina, dijo que "además de actualizar convenios, hay que discutir de qué forma no se quitan derechos a los trabajadores"

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, advierte Fisfe
Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden
Salud

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
POLICIALES

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Ovación
Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18
Ovación

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newells y el plantel entrena en doble turno

Lucas Bernardi se preocupa por el estado físico de Newell's y el plantel entrena en doble turno

Policiales
Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa
Policiales

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe: Sadop formalizó un pedido de reapertura urgente
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe: Sadop formalizó un pedido de reapertura urgente

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

Toses de primavera: ¿por qué los virus están demorando tanto en irse?

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo