La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en barrio La Cerámica donde aprehendió a la presunta responsable. Los detalles de la maniobra en esta nota.

Una mujer de 26 años fue detenida en barrio La Cerámica acusada por extorsión sexual a un hombre , al que amenazó a través de redes sociales y por vía telefónica con revelar imágenes íntimas. Producto de las presiones recibidas, la víctima llegó a transferir unos 200 mil pesos y hasta entregar un televisor de 50 pulgadas.

El allanamiento que derivó en la detención de la presunta responsable de la maniobra delictiva fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones en el marco de una pesquisa encabezada por el fiscal Carlos Covani de la Unidad de Imputados No Individualizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Siripo al 1400, en barrio La Cerámica, en la zona norte de Rosario . Según fuentes de la investigación, la víctima habría recibido varias amenazas de parte de desconocidos que exigían el pago de dinero y la entrega de bienes materiales, a cambio de no difundir información personal.

Ante esta situación, el denunciante manifestó haber efectuado transferencias por una suma total de $200.000 y el envío de un televisor de 50 pulgad as, producto de las presiones recibidas. A partir de tareas investigativas realizadas por la PDI, se logró identificar a una mujer que estaría implicada en el hecho , motivo por el cual se solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La mujer sospechosa de haber cometido el delito tiene 26 años, fue trasladada a sede policial y puesta a disposición del MPA. En el mismo operativo de ayer, que contó con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) de la Unidad Regional II, el personal policial también identificó a otras personas.

Cómo fue la extorsión sexual

En declaraciones a LT8, el fiscal Carlos Covani brindó más precisiones sobre el caso de "sextorsión". "Todo empezó con la denuncia de un hombre que fue contactado por una mujer a través de Facebook. Como se dio cuenta que tenían amigos en común, el señor la agregó a la lista de contactos y así empezaron a conversar. Entonces la mujer le propuso un intercambio de fotos. Ella le envió imágenes eróticas y el hombre retribuyó enviando las suyas. Después, retomaron contacto por WhatsApp. Pero poco después ese contacto se interrumpiría por la aparición de otro hombre, que dijo ser el padre de la chica y que ésta sería menor de edad por lo cual lo iban a denunciar".

El funcionario agregó que a la víctima "le hicieron una mise en escene como que estaba chateando con una menor, y en ese contexto comenzaron a pedirle dinero. Le dijeron que necesitaban un televisor y le exigieron que se los comprara. La víctima accedió y comprobó un TV. Tuvo que enviar el aparato con un flete a un domicilio que le indicaron. Pero la cosa no terminó allí. Lo volvieron a llamar, amenazándolo con que lo iban a denunciar en Tribunales. Le pidieron dinero, le dieron un CBU y la víctima transfirió plata. Cuando intentaron extorsionarlo por tercera vez, la víctima hizo la denuncia. Así pudimos arribar a esta mujer que ahora está detenida. Pudimos comprobar que el televisor se entregó el domicilio de la imputada, quien además fue la destinataria del dinero que se transfirió de manera electrónica".

Covani aclaró que por el momento "no está identificado el hombre" que fue cómplice de la mujer. "Sabemos que una persona con voz de hombre se hizo pasar por el padre de la supuesta menor. Pero lo único que tenemos por cierto es la persona que recibió el dinero porque la cuenta está a nombre de ella y el domicilio donde se recibió el televisor, que es la casa de esta mujer. Además, encontramos el televisor. No tengo dudas de la participación de esta mujer, habrá que ver si puede identificar al hombre que participó con ella. Habrá que ver si declara o no".

La mujer detenida por este caso será sometida a audiencia de imputación en las próximas horas.