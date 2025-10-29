La Capital | Ovación | AFA

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

La casa de estudios comenzará a funcionar en 2026 y tendrá programas desde nivel secundario hasta posgrados. Un exrector de la UBA estará al frente

29 de octubre 2025 · 14:47hs
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, participó de la presentación de la universidad 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la creación de su propia universidad: la UNAFA, una institución que ofrecerá una currícula orientada a los distintos aspectos de la industria del fútbol, desde la gestión y la comunicación hasta el rendimiento deportivo y la medicina.

El proyecto fue presentado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante la apertura de la Asamblea Ordinaria, donde confirmó que la conducción académica estará a cargo de Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esta escuela del fútbol argentino hoy se convirtió en una universidad, la UNAFA”, destacó Tapia.

Inicio en 2026 y tres fases de desarrollo

La presentación oficial se realizará el 4 de noviembre en el predio Lionel Messi de Ezeiza, aunque se adelantó que la universidad comenzará a funcionar durante 2026, en tres etapas progresivas.

La primera fase incluirá la acreditación universitaria, las primeras diplomaturas y un programa de inclusión socialpara que futbolistas —en actividad o retirados— puedan completar sus estudios secundarios. Esta instancia contará con una modalidad virtual, que permitirá cursar desde cualquier parte del mundo.

La segunda etapa incorporará posgrados, maestrías y un observatorio internacional del fútbol, además de una red global de universidades y clubes. Finalmente, la fase superior prevé carreras de grado, doble titulación y proyectos de investigación aplicada.

Carreras y áreas de formación

En la etapa final, las carreras estarán enfocadas en áreas clave de la industria deportiva: Gestión y Economía del Deporte; Administración, Derecho y Gobierno Deportivo; Ciencias del Deporte y Rendimiento; Medicina y Psicología del Deporte; Comunicación, Branding y Marketing Deportivo.

La educación es un derecho y como tal debe estar al servicio de los que más lo necesitan. El espíritu social y comunitario de los clubes estará reflejado en UNAFA”, afirmó Barbieri, al destacar la impronta inclusiva del proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UNAFAarg/status/1983232878885388740&partner=&hide_thread=false

Una universidad con mirada global

Según explicó el flamante rector, la UNAFA contará con profesores y especialistas nacionales e internacionales y una currícula flexible y dinámica, adaptada a las transformaciones del deporte. “Habrá cursos, diplomaturas y maestrías en psicología, medicina, inteligencia artificial, empresas y recursos humanos, todo vinculado al mundo del fútbol”, detalló.

Aunque la sede administrativa aún no fue confirmada, la AFA adelantó que la propuesta tendrá un fuerte componente digital, con el objetivo de posicionarse como una universidad pionera en Latinoamérica dedicada íntegramente a la formación académica en fútbol y deporte.

Las carreras y diplomaturas que ofrecerá la UNAFA

La Universidad de la AFA contará con una oferta académica amplia y especializada, que abarca desde la gestión deportiva hasta el rendimiento y la comunicación. Las carreras y diplomaturas estarán organizadas en cinco grandes áreas de formación:

Gestión y Economía del Deporte

  • Diplomatura en Dirección Deportiva (Licencia PRO)

  • Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte

  • Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos

  • Maestría en Dirección de Entidades Deportivas

Administración, Derecho y Gobierno Deportivo

  • Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional

  • Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas

Ciencias del Deporte y Rendimiento

  • Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo

Medicina y Psicología del Deporte

  • Diplomatura en Fisioterapia Deportiva Auxiliar

  • Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología

  • Diplomatura en Nutrición Deportiva

  • Diplomatura en Coaching Deportivo

Comunicación, Branding y Marketing Deportivo

  • Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo

  • Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales

  • Diplomatura en Big Data Aplicada al Deporte

  • Diplomatura en Indumentaria Deportiva

Todas las propuestas formarán parte de una currícula flexible y con alcance internacional, orientada a capacitar profesionales para distintos sectores de la industria del deporte, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Noticias relacionadas
Gustavo Lechner en AFA. Los instructores y exárbitros se juntaron para los cursos que dio la FIFA en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. El rosarino resaltó el encuentro. 

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

El club de los Messi. La cancha de Leones FC en el barrio privado de la localidad de Alvear. Si la AFA le da el okey, empezará jugando en el estadio Ciudad de San Nicolás en el primer año.

El club de los Messi espera sumarse a los torneos de AFA en la temporada 2026

El ìdolo argentino sigue dejando su huella en el fùtbol argentino

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

El equipo de Puerto San Martín. PSM Fútbol presentó el cuerpo técnico y plantel para disputar el certamen nacional.  El equipo de Punta Quebracho se armó para dar pelea en su décima participación.  

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Lo último

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Al igual que otras dos organizaciones imputadas recientemente, en esta también uno de sus integrantes operaba desde un pabellón de la cárcel de Piñero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Ovación
Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí
Ovación

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Policiales
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días