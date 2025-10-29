Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos cuando, al difundir la moneda del Mundial 86, la autoridad monetaria no mencionó al gran protagonista: Diego Armando Maradona

Las monedas lanzadas por el BCRA tienen su versión en oro y en plata

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió a los futboleros y coleccionistas al lanzar monedas especiales para la próxima Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) homenajeando al segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra , que en 2026 cumple 40 años. Sin embargo, la figura del 10 no fue mencionada en dichos comunicados y en redes sociales se disparó una polémica.

Aunque la moneda conmemora el gol considerado como el mejor de la historia de los mundiales, ni en el comunicado oficial difundido por el BCRA, ni en la publicación en X, ni en la propia moneda se menciona a Diego Armando Maradona, el autor de dicho gol. Esta omisión del nombre más popular de la historia del fútbol argentino fue fruto de duras críticas en redes.

“¿No pueden decir la palabra Maradona o qué pasa?”, preguntaban los usuarios. Otros apelaron al humor y la ironía: “El CM está gambeteando el apellido Maradona como Diego a los ingleses”. Los cuestionamientos eran claros y desde la entidad monetaria debieron salir a responder a las acusaciones.

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. El anverso muestra una pelota atravesando la… pic.twitter.com/NFBzD1ALqR

Qué dijo el Banco Central tras la polémica con Maradona

El Banco Central quiso desmentir la polémica y desplegó una explicación acerca de lo ocurrido. “No hay nada extraño. Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”, expresaron.

Lo que no aclararon es si en definitiva existió un pedido de los derechos o autorizaciones por parte de la entidad o si en ninguna instancia se llamó a ese diálogo con los herederos de Maradona.

De todas maneras, la explicación del organismo no fue tomada demasiado en cuenta por los usuarios que siguieron comentando las publicaciones en redes con tono crítico sobre la omisión del nombre del astro.

comentarios moneda maradona

>>Leer más: El tour maradoniano de Claudia Villafañe: de qué se trata y cuánto cuesta sumarse

Dónde se puede adquirir la moneda

La gestión para acceder a la moneda conmemorativa se podrá llevar a cabo únicamente de forma presencial en un stand dispuesto para este fin. El lugar en el que se podrá adquirir se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, en un punto de venta ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266).

Para abonarla, es posible utilizar diferentes medios de pago, entre los cuales se encuentran tarjetas de débito o crédito así como código QR. La transferencia también será una opción disponible para los interesados pero exigirá el llenado de un formulario para recibir más tarde los datos de pago por correo electrónico. Cualquiera sea el método de pago, la adquisición de la moneda del mítico gol de Maradona, solo se retira en persona en el stand y quien realice la compra debe mostrar su DNI y el comprobante.