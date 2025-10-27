La Capital | Política | elecciones

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ciudad siguió la tendencia nacional y buena parte del mapa se pintó de violeta. Provincias Unidas apenas logró el segundo lugar en un barrio

27 de octubre 2025 · 10:41hs
La Libertad Avanza ganó las elecciones en Rosario.

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

La Libertad Avanza ganó las elecciones en Rosario.

El análisis territorial del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones nacionales no admite grandes excepciones a nivel local. El oficialismo también se impuso claramente en la ciudad, mientras que Fuerza Patria cantó victoria en varios barrios populares.

A nivel general, la lista del presidente Javier Milei sacó una ventaja de siete puntos porcentuales frente a la alianza del Partido Justicialista (PJ), Ciudad Futura y otras fuerzas opositoras. Sin embargo, la diferencia fue mucho mayor en las seccionales del centro. En la primera y la tercera, el área que va un poco más allá del triángulo de bulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río Paraná, el peronismo sacó un voto por cada dos sufragios a favor del gobierno.

Provincias Unidas ocupó un tercer lugar lejano en Rosario y obtuvo el 15,58% de adhesiones en las urnas. El único sitio donde consiguió trepar al segundo puesto fue en Las Flores, donde se impuso la nómina de candidatos a diputado nacional encabezada por la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp. De esta manera, el barrio también rompió la tendencia general, ya que el oficialismo cayó al último escalón del podio.

¿Cómo se repartieron los votos de las elecciones en Rosario?

Fuerza Patria tuvo un mejor rendimiento electoral fuera del centro. Ya sea en el oeste, el norte o el sur, la oposición contó con mayor apoyo que en el centro y ganó en barrios populares como Larrea y Empalme Graneros, Bella Vista y Alvear.

En algunos casos, la diferencia a favor de la coalición peronista fue más acotada que en los sitios donde prevaleció la lista de Agustín Pellegrini. En Parque Field, por ejemplo, La Libertad Avanza perdió por apenas 73 votos sobre más de 24 mil, de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio.

>> Leer más: La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

En otros sectores como Triángulo y Moderno se expresó una adhesión mayor a las candidaturas de Tepp y el exdiputado nacional Agustín Rossi. En dos de los tres circuitos de esta zona, Fuerza Patria obtuvo una ventaja del 10 por ciento. También se aprecia algo similar en Tablada, que estuvo lejos de pintarse de violeta.

Sin embargo, no todos los barrios populares apoyaron la lista peronista en Rosario. La Libertad Avanza tuvo lista más votada en Ludueña, La Cerámica, Antártida Argentina y Matheu, entre otros. Así se generó una diferencia clara en la sumatoria de toda la ciudad, aunque menor en relación a los 12 puntos porcentuales que consiguió el oficialismo en la provincia de Santa Fe.

Noticias relacionadas
Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la Libertad Avanza

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Donald Trump felicitó al líder de La Libertad Avanza.

Donald Trump felicitó a Javier Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

La Libertad Avanza ganó en Santa Fe producto de una alianza social entre jóvenes de los sectores populares y franjas de las clases medias y altas del campo y las ciudades. 

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y Pablo Javkin.

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Con los gobernadores desinflados, Milei arma acuerdos ¿de barro?

Con los gobernadores desinflados, Milei arma acuerdos ¿de barro?

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ciudad siguió la tendencia nacional y buena parte del mapa se pintó de violeta. Provincias Unidas apenas logró el segundo lugar en un barrio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

Ovación
Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central
Ovación

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Julián Álvarez emocionó a todos con el gesto que tuvo con un fanático de Atlético de Madrid

Julián Álvarez emocionó a todos con el gesto que tuvo con un fanático de Atlético de Madrid

Policiales
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo