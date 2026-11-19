La sesión contempla también el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la ley de tierras y la llamada ley Joaquín. La norma de ludopatía se trata la semana próxima

El Senado inició la sesión que tiene como eje central la sanción del proyecto de ley de discapacidad , que cuenta con el respaldo de todo el arco político dado que mantiene los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre próximo.

El temario de la sesión, que inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, propiedad privada para restablecer la ley de tierras y la ley Joaquín, entre otros .

La primera discusión tiene como protagonista al proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la norma Nº 27.793 pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad .

De ese modo, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno .

Podés descargar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) en este link https://t.co/uO4RStREEK — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 19, 2026

Entre sus principales puntos permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

>>Leer más: Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV "genera un movimiento de esperanza"

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la Ansés, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

>>Leer más: El gobierno aumentó los aranceles de las prestaciones por discapacidad: cuánto cobra cada categoría

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo reglamente la norma.

Ludopatía

Paralelamente, el Senado aprobó una moción de preferencia para tratar el 26 de noviembre próximo la ley de ludopatía, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Si bien la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se comprometió a tratar en comisiones, la solicitud con luz verde de los senadores dice que podrá realizarse con o sin dictamen.

Quien impulsó la jugada fue José Mayans, líder del kirchnerismo, quien pretendía tratarlo sobre tablas, es decir, sin dictamen previo. Bullrich dijo que el oficialismo habilitará la discusión del proyecto la semana próxima, aunque con reparos al proyecto con luz verde de la Cámara baja.

El texto original vence el 30 de noviembre y perdería estado parlamentario. Por lo tanto, la validez de su aprobación en Diputados se caería.