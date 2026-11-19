El Lobo hizo de la localía en el Bosque un bastión para la clasificación y será un hueso duro de roer para la Lepra en la búsqueda de los cuartos de final

Gimnasia logró hacerse fuerte en su cancha, por eso la gran campaña que hizo. Newell's lo visita el lunes.

Al analizar el gran semestre que tuvo Gimnasia y Esgrima en La Plata , que lo transformó en uno de los mejores equipos del grupo B, apenas a tres puntos del puntero, se observa que un dato fundamental de una muy buena campaña fue el peso de jugar en el Bosque platense. Contra eso deberá luchar Newell's .

Allí, el conjunto Mens Sana logró victorias claves y sus números sumando de a tres van por encima de los empates y las derrotas. Justamente, el dato positivo es que el equipo del Ariel "Pata" Pereyra jugó en el Clausura en el estadio Juan Carmelo Zerillo ocho partidos, con cinco triunfos, dos empates y apenas una sola caída.

Entre los logros más importantes en condición de local aparece la gran victoria ante River con gol de Steimbach, más los éxitos ante Barracas Central, Tigre, Sarmiento de Junín y la última, clave para cerrar una muy buena primera fase, ante Belgrano, el campeón del torneo Apertura.

La única derrota de local en el torneo Clausura fue ante su homónimo mendocino, en un vibrante 3 a 1, por la sexta fecha. También sumó dos puntos con igualdades ante Banfield y Atlético Tucumán, que le permitieron acomodarse tercero, a tres puntos de Central, que se quedó con el primer puesto en el grupo, y en la misma línea de Argentinos, pero con peor diferencia de gol, más allá que finalizó con saldo positivo, 25 goles a favor y 20 en contra.

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En el Apertura, el Lobo ya venía mostrando una fortaleza en esa condición, debido a que también le dio superávit jugando en el Bosque, aunque con números más ajustados que lo llevaron a la sexta posición y a definir en octavos de visitante, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

Nacho Fernández le dio un salto de calidad a Gimnasia. En Newell's deberán estar atentos a sus movimientos.

Entre los puntos altos que llevaron a Gimnasia a ese lugar de preferencia dentro del grupo B y a convertirse en un equipo de cuidado para cualquier rival, se encuentra la contundencia de sus delanteros, que lo llevaron a conseguir una buena cantidad de victorias en el campeonato.

Una dupla de ataque que se las trae

La dupla Auzmendi-Torres le dio muchas satisfacciones a la hinchada tripera, ya que entre los dos convirtieron nueve goles en el Bosque en el año. Cuatro de ellos fueron convertidos por el delantero de Godoy Cruz, que llegó a préstamo hasta diciembre de este año.

Pero sin dudas, una de las grandes revelaciones y puntos sobresalientes del equipo fue el trabajo de Marcelo Chelo Torres, quien desembarcó en La Plata a mediados de 2025 procedente del United FC de Emiratos Árabes Unidos, tras el comienzo de su carrera en Boca.

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También en Gimnasia tienen muy en claro que el regreso de Nacho Fernández, tras su exitoso paso por River, en un nivel muy alto y con la experiencia que le dio pelear constantemente por cosas importantes, le dio ese salto de calidad que el Lobo necesitaba para comenzar a pelear cosas importantes.

Esta buena racha del conjunto platense tuvo una particularidad, un cambio en el arco en el medio de la competencia, ya que por rendimiento Nelson Insfrán perdió la titularidad bajo los tres palos para darle lugar al colombiano Harlen Castillo a partir de la fecha 13.

Lo que le espera a Newell's

En este contexto, Newell's viajará el lunes a La Plata para buscar el pasaporte a los cuartos de final del torneo Clausura. El conjunto rojinegro podrá aprovechar un aspecto que, probablemente, le juega en contra al Lobo jugando ante su gente, y es el peso que lleva sobre sus espaldas en la búsqueda histórica de poder llegar a lo más importante, lograr un campeonato para romper la sequía en el galardón máximo del fútbol argentino.

De lo que no hay dudas es que frente a una instancia a un solo partido con ventaja para el equipo que sumó más puntos, hay un plus para este Gimnasia que hasta aquí logró sacarle un provecho enorme a la localía.