El Canalla venció a Vélez como visitante y necesita de una derrota de al menos por tres goles de Gimnasia de Mendoza y un traspié de Godoy Cruz

Santiago Segovia marcó el gol con el que Central derrotó al mejor equipo del grupo A.

Central se hizo fuerte en Liniers contra el líder Vélez, pero de todas formas su clasificación depende de otros dos resultados.

Ganó y ahora espera resultados. La reserva de Central derrotó a Vélez 1 a 0 y encendió una mínima esperanza de clasificar entre los mejores cuatro equipos de su grupo. Para ello, tendrá que aguardar por los resultados de Gimnasia de Mendoza y de Godoy Cruz , que juegan este jueves.

Para clasificar, los auriazules necesitan que el Lobo mendocino pierda al menos por tres tantos en su visita a Argentinos Juniors; y que el Tomba caiga en Mar del Plata frente a Aldosivi.

Santiago Segovia , a los 28 del segundo tiempo, anotó el único tanto del partido que se jugó en la Villa Olímpica y le permitió a Central cortar una racha adversa de tres juegos sin triunfos. En cuanto a Vélez, la derrota frustró su chance de quedarse con el título de la tabla anual, que se lo arrebató Independiente en esta última fecha de la etapa de clasificación. Damián Fernández, el arquero auriazul, fue la figura del equipo que dirige Mario Pobersnik .

El primer tiempo fue monólogo de Vélez. El local manejó la pelota en campo contrario, buscando generar situaciones. Además, los de Liniers ejercieron una efectiva presión alta que impidió a los auriazules salir desde abajo con pelota al pie.

Santiago Segovia marcó el gol con el que Central derrotó al mejor equipo del grupo A.

A los 11', a los 13' y a los 15', lo tuvo Simón Prima, pero el hombre de ataque velezano no pudo someter al arquero auriazul Damián Fernández en ninguna de las tres chances. Y a los 26' volvió a ganar Fernández, esta vez mano a mano ante Bautista Ramírez.

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Así, pese a que manejó el trámite y dispuso de ocasiones claras de gol, Vélez no quebró el cero y ambos se fueron al descanso en el entretiempo con el partido igualado sin tantos.

Central mejoró en el complemento

En la segunda parte, Central salió a jugar con mayor determinación y firmeza en sus líneas. Y el trámite fue más parejo. Aunque ese escenario duró solo unos 10 minutos. Luego, Vélez pasó a dominar nuevamente desde la conducción del Bocha Ramírez, su hábil número 10.

A los 18' el palo salvó a Central y a los 20 otra certera intervención de Fernández volvió a evitar el gol de Vélez. A los 25', un remate de Ramírez dio en el travesaño.

Sin embargo, cuando nada lo hacía presagiar una buena tarde para el Canalla, el que abrió el marcador fue Central. Y lo hizo a los 28 minutos, con un disparo de media distancia de Santi Segovia, quien encontró una débil respuesta del arquero velezano, Agustín Cortez.

En desventaja, Vélez se desordenó. Y si bien manejó el balón más tiempo que Central, ya no le generó jugadas claras de gol, y terminó perdiendo ante un Central que aprovechó lo poco que tuvo para llevarse los tres puntos y la ilusión de clasificar según los resultados de este jueves.

La formación de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Damián Fernández; Facundo Piozzi (ET Lisandro Duarte), Franco Castorani (83' Marco Vicente), Luca Raffin y Felipe Carnicero; Lucas Ramos y Paulo Bustos; Hernán López, Santiago Segovia (76' Joaquín Espina) y Marcelo Cabrera (ET Santiago Enrique); Thiago Ponce (70' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron sin ingresar fueron: Santiago San Martín, Marco Antonio Vicente, Asael Oviedo, Sebastián Lago, Leonardo Ríos, Tomás Salteño y Kevin Gutiérrez.