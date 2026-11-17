Las colectoras concentran los reparos de los bloques dialoguistas. La Casa Rosada busca llevar la reforma al recinto del Senado el 26 de noviembre

El Senado debate la suspensión de las Paso, mientras el oficialismo busca las firmas para emitir dictamen.

El gobierno no consiguió este martes las firmas necesarias para emitir dictamen sobre la reforma electoral que incluye la suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias ( Paso ) de 2027. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía mientras el oficialismo negocia cambios para sumar a los aliados.

La Libertad Avanza (LLA) tiene seis representantes en la comisión, integrada por 19 senadores, y necesita reunir diez firmas para avanzar.

La Casa Rosada mantiene la intención de llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre, pero antes debe acordar un texto con los sectores dialoguistas . El día anterior está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presente en el Senado a dar su informe.

Las colectoras son uno de los principales puntos de conflicto . El borrador incorpora un mecanismo que permitiría vincular más de una lista legislativa con una misma candidatura presidencial dentro de la boleta única de papel. La incorporación respondió a pedidos de gobernadores aliados, pero abrió nuevas diferencias sobre su funcionamiento.

Fuentes libertarias consideran que hay acuerdo para suspender las primarias y que las objeciones de algunos aliados se concentran en el articulado sobre las colectoras. Las conversaciones están a cargo de Santilli y continuarán durante los próximos días para intentar cerrar el despacho.

La suspensión de las Paso divide las aguas en el Senado

Entre las definiciones pendientes aparecen las del radical catamarqueño Flavio Fama y la jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal. La cordobesa Alejandra Vigo, que se mostró a favor de suspender las Paso, reclamó modificaciones al resto de la iniciativa durante la reunión.

Vigo cuestionó que se incluyeran otros cambios bajo el objetivo de suspender las primarias. Objetó las colectoras por su impacto sobre la representación y rechazó que Diputados quede a cargo de elegir a los parlamentarios del Mercosur. También pidió tratar Ficha Limpia por separado. “Es una pésima ley”, resumió.

AHORA comienza la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mirala en vivo acá: https://t.co/yfYOrjKzNO — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 17, 2026

El kirchnerismo también criticó el proyecto. Jorge Capitanich cuestionó los cambios en la boleta única, las colectoras y el casillero para votar una lista completa. Pablo Bensusán objetó que las reglas propuestas rijan sólo durante el proceso electoral de 2027 y luego pierdan vigencia.

La Casa Rosada, voto a voto

La postergación ya había sido adelantada tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Los funcionarios admitieron que todavía trabajaban en la redacción y no contaban con las adhesiones. Presidencia señaló que se recibirían propuestas de los bloques y que la discusión continuaría durante los días siguientes.

En el encuentro participaron Santilli, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros. Además de la reforma electoral, repasaron la agenda de ambas Cámaras.

La discusión se desarrolló en medio de las tensiones internas del oficialismo, aunque Bullrich ratificó su apoyo a suspender las Paso.

El gobierno recibió, en paralelo, el respaldo del PRO a la suspensión. Sus tres senadores acercan al oficialismo a los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto, pero el partido no integra Asuntos Constitucionales. Razón por la cual, ese apoyo no resuelve la falta de firmas para emitir dictamen.