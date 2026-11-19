El Canalla afrontará este domingo los octavos de final del torneo Clausura frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Gigante de Arroyito

Di María intenta definir ante Estudiantes. Fue el último mata-mata que tuvo Central en el año.

A Central se le abre la posibilidad de ir en busca de un nuevo título, que podría ser el segundo en el año, pero para ello debe imponerse en los cuatro partidos que le quedan. El formato del fútbol argentino no obliga a ganar sí o sí porque los avances pueden darse por la vía de los penales, pero siempre debe haber una sonrisa en el final de cada trayecto.

No hay dudas de que esas cuatro instancias serán a todo o nada. Justamente, en el momento en que se conoció la decisión de la dirigencia de Central de ir en busca de Jorge Almirón , uno de puntos en los que se hizo hincapié era en su capacidad para afrontar duelos de estas características. Tenía, por ejemplo, el palmarés de aquellas dos finales de Copa Libertadores que había alcanzado con equipos argentinos. Lanús primero y Boca después.

Por eso, para el técnico auriazul comienza una nueva etapa en la que su labor será puesta bajo observación, por lo anteriormente mencionado. Pero claro, también subirán los jugadores a ese mismo escenario.

Pero más allá de si Almirón le dio o no un salto de calidad, en comparación con procesos anteriores, al equipo en instancias eliminatorias, lo sustancial en este análisis es ver cómo le fue al Canalla este año en duelos a todo o nada.

Fueron cuatro competencias en las que el Canalla afrontó instancias de eliminación directa y entre todas ellas se expuso en siete ocasiones. Cuatro terminaron con alegría, las tres restantes, con la angustia de la eliminación.

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Tampoco debe pasarse por alto que uno de esos casos fue un partido en el que había en juego ni más ni menos que un título y el recuerdo es tan reciente que no hace falta detallarlo demasiado.

Por Copa Argentina

Uno de esos torneos fue la Copa Argentina, en la que este Central de Almirón jugó dos instancias. La primera de ellas la sorteó con éxito, con el cómodo triunfo por 2-0 frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

La segunda fue un golpe durísimo. La derrota 3-0 frente a Estudiantes, por los 16avos de final se dio en el cierre del primer semestre, en un proceso de bajón futbolístico pronunciado y fue, justamente, el momento más difícil para el técnico. El presidente Gonzalo Belloso debió salir a respaldarlo en conferencia de prensa.

En los octavos de final del Apertura, el Canalla superó a Independiente y avanzó de fase. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Después están los encuentros de eliminación directa por el torneo Apertura, que fueron tres, dos en el Gigante y el otro en condición de visitante. En Arroyito el Canalla se sacó de encima en primera instancia a Independiente, con un triunfo por 3 a 1, dentro de los 90 minutos.

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Rápidamente llegó el cruce con el otro equipo de Avellaneda y allí fue necesario llegar al alargue, pero el resultado nuevamente fue favorable.

Enzo Copetti impacta fuerte con derecha y decreta el triunfo de Central ante Racing, por los cuartos de final del Apertura. Leonardo Vincentin / La Capital

Muy distinto fue lo acontecido en el Monumental frente a River, en un partido en el que al equipo le costó demasiado sostener el nivel de juego. A tal punto que la postura pasiva del mismo fue lo que empezó a despertar las grandes críticas sobre el entrenador.

Por la semifinal del Apertura, Central quedó eliminado en el Monumental ante River. Leonardo Vincenti / La Capital

El objetivo de la Copa Libertadores

Cuando comenzó el año, en Central había un objetivo muy claro y no era otro que la Copa Libertadores de América, en la que hizo una gran fase de grupos. Pero cuando llegó el momento de ganar para seguir, el Canalla flaqueó.

Esos dos partidos contra Corinthians se toman, por supuesto, como una sola instancia. Por eso la eliminación que vivió por ese empate en el Gigante de Arroyito y la caída por la mínima en San Pablo.

En el primer cruce de eliminación directa que tuvo por Copa Libertadores, Central se quedó afuera.

Y llegó el turno de esa cuarta competencia en la que debió afrontar otros 90 minutos en los que la cosa era blanco o negro, con la particularidad de que se trató de una final por un título.

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A todo o nada con un título en el medio

En esa Supercopa Internacional, Central se reencontró con una versión bastante mejorada y no sólo pudo sacar el partido adelante, sino que el regreso de Santiago del Estero fue con un título bajo el brazo.

Ahora, después de haber hecho una gran fase de grupos y de haber finalizado en la primera posición, el Canalla iniciará una nueva faena. Ese primer gran examen será en condición de local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Una nueva escalera por subir para intentar llegar a lo más alto, con la certeza absoluta de que cada escalón será bajo ese formato de a todo o nada.