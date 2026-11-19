Julieta Aguilar ya jugó este año los mundiales sub-20 y sub-17 para la albiceleste. En el equipo del Parque debutó en primera a los 14 años

Julieta Aguilar, con la camiseta Argentina. La jugadora de Newell's ya estuvo este año en los campeonatos mundiales sub-20 y sub-17.

La selección argentina femenina de fútbol se prepara para jugar dos partidos ne la próxima fecha Fifa, ante Alemania y Uruguay, y la novedad es que entre las futbolistas convocadas está Julieta Aguilar, la delantera de Newell's de apenas 17 años.

La nómina de jugadoras convocadas para los partidos ante Alemania y Uruguay fue dada a conocer este jueves por el entrenador del equipo nacional, Germán Portanova, quien convocó a 27 futbolistas. Una buena parte de ellas juegan en equipos del exterior.

El primer partido de la selección se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego A. Maradona, en la ciudad de La Plata, con motivo de su reinauguración oficial.

Cinco días después, el viernes 4, Argentina cerrará la fecha Fifa frente a Uruguay en el estadio del club Barracas Central, en Buenos Aires.

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Este año ya jugó dos mundiales con selecciones argentinas

Julieta Aguilar viene de jugar este año dos mundiales: el sub-20 y el sub-17, en el que tuvo muy buenas actuaciones.Ahora el entrenador de la selección mayor la incluyó entre las convocadas para dos partidos muy grandes.

Aguilar debutó en la primera de Newell's en la AFA en diciembre de 2024, cuando tenía apenas 14 años. Luego de aquel arranque, fue una de las grandes figuras de la selección argentina en la Liga Evolución sub-15 de la Conmebol, en la que Argentina perdió la final con Brasil.

La jugadora de Newell's dio sus primeros pasos en el club Renato Cesarini y luego pasó también por Unión y Progreso y Coronel Aguirre, hasta que recaló en el equipo del Parque.