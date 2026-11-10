Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV "genera un movimiento de esperanza"

Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) en Rosario esperan que el gobierno nacional "pueda recapacitar"

Esperanza . Ese es el concepto más destacado por el sector de discapacidad de Rosario respecto al mensaje que pronunció el Papa León XIV en su visita al país . Un mensaje cargado de simbolismo que no necesitó hablar de política ni siquiera de religión, más bien apeló al más común de todos los sentidos cuando habló del sector de discapacidad . Así lo expresó la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) en Rosario.

" El discurso del Papa genera un movimiento de esperanza importantísimo , pero realmente es difícil hacer futurología. E spero que el gobierno pueda recapacitar porque esas palabras abarcan a todos los temas que comprometen a la situación crítica que estamos viviendo. La importancia fundamental de tener un techo, un trabajo y las prioridades de las personas más vulnerables", reflexionó en declaraciones a La Capital la presidenta de Apridis Rosario, Mariel Chapero.

Destacó que el cuidado de la vulnerabilidad "humaniza" a la sociedad y por eso espera que las autoridades " puedan tomar nota de todo esto y que eso no solamente contribuya a la sanción de una ley" que el sector está esperando del Congreso nacional, puesto que en diciembre vence la ley emergencia pese a no ser cumplida.

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"León XIV traía un panorama muy claro, no necesitaba visitar el Cottolengo para tomar una dimensión de lo que está pasando, pero se tomó la amabilidad de poder escuchar en carne propia y reunir testimonios de trabajadoras y trabajadores y de personas con discapacidad, que habla de su sensibilidad y sensatez", destacó.

"No tenemos antecedentes en incumplimiento de las leyes", repasó Chapero respecto al incumplimiento que vienen reclamando pese a los amparos judiciales emitidos por la Justicia federal.

En eso mencionó el incumplimiento de le ley de emergencia en discapacidad pese a haber sido sancionada junto al cobro compensaciones, el desfasaje arancelario y "el bache" de un "35 por ciento" en la actualización de esos aranceles a noviembre.

Suspensiones sin argumentos

A su vez, cuestionó la baja sin argumentos de 26.141 pensiones no contributivas de forma preventiva por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-Andis).

"No argumentan, denuncian pero no explican nada. No hay datos corroborables ni documentaciones. Publicaron un listado e incluso violaron la privacidad de las personas y no esgrimieron razones para tal suspensión", denunció Chapero.

Anticipó que hay beneficiarios que recién se van a enterar de esta decisión cuando no cobren su pensión, más allá de que son preventivas y sin fundamentos al respecto.

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En ese marco, sostuvo que el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado nacional exige auditorías y, a su vez, resguarda la integridad de personas con discapacidad y los prestadores involucrados en el sector.

"El proyecto era regresivo, pero se pudieron incluir modificaciones para generar los resguardos en otorgamiento de pensiones, actualizaciones arancelarias y protección del trabajo. Es un proyecto posible y con condiciones que permiten pensar que hay cosas que están resguardadas", rescató.

A su vez, lamentó: "El nivel de imprevisibilidad con el que vivimos es increíble. No hay forma de poder cumplir con las partidas para los prestadores. Hasta el 2 de noviembre no contábamos con esos fondos".