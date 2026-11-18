La deuda se generó por el incumplimiento del acuerdo con el que rescindió su contrato a fines de 2024

n Newell's hace mucho que no se habla de Ramiro Macagno, el arquero que llegó de Atlético Rafaela y tuvo dos ciclos en el equipo, pero ahora la situación cambió drásticamente, ya que el futbolista demandó al club por falta de pago.

Macagno reclama una deuda de 300 mil dólares, contraída por la entidad del Parque al no cumplir con el acuerdo de pago que firmó con el arquero cuando rescindió su último contrato, a fines de 2024.

Por esa razón, el jugador fue a la Justicia y planteó una demanda contra Newell's. Entre sus argumentos se afirma que el club hizo algunos pagos del acuerdo, pero que luego los interrumpió. Frente a sus reclamos, a fines del año pasado las partes acordaron una refinanciación de la deuda, pero según Macagno el club no cumplió. Quien presidía a Newell's por esa época es Ignacio Astore.

Darío Benedetto y ahora Macagno

No es la primera demanda que el club del Parque afronta en los tribunales. La más conocida es la de Darío Benedetto, quien jugó unos pocos partidos en el club en el segundo semestre de 2025, también en la gestión Astore. El delantero dice que nunca le pagaron el acuerdo que hicieron cuando rescindió su vínculo y por eso accionó judicialmente. La cifra que reclama es algo menor a los 500 mil dólares.

Macagno llegó a Newell's en 2019 proveniente de Atlético Rafaela. Jugó 61 partidos en el arco rojinegro, en los que recibió 65 goles. Su ficha perteneció al club hasta fines de 2024, aunque en 2023 había jugado a préstamo en Platense y en parte de 2024 en APO Levadiakos de Gracia. Actualmente está en Independiente Rivadavia, donde apenas participó en un partido en toda la temporada.