El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron 42 votos a favor, contra 28 del peronismo. El oficialismo cumplió su objetivo antes de la visita de Milei al Congreso

El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei.

El gobierno cerró otra jornada de triunfos políticos en el Senado con la aprobación de la ley penal juvenil y, sobre todo, la reforma laboral . El oficialismo no tuvo problemas para abrir la sesión de la Cámara alta, que estuvo presidida por Victoria Villarruel.

Al final de una reunión que se extendió durante casi doce horas , el proyecto de modernización laboral fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y otros bloques provinciales.

Entre los santafesinos , los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron a favor, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski lo hizo en contra.

La sesión comenzó con la modificación del régimen penal juvenil , que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con la ayuda del PRO, la UCR y otros bloques provinciales, el oficialismo sumó 44 votos a favor. La oposición reunió 27 votos en contra y se registró una abstención.

Luego comenzó el debate sobre el proyecto de modernización laboral, que vino en revisión de Diputados. La Cámara baja eliminó el artículo sobre la baja salarial en función del motivo de la licencia médica pero dejó intacto el resto de la ley.

La norma cambia el cálculo de las indemnizaciones, abre la puerta a jornadas laborales de doce horas, crea un banco de horas para compensar las horas extra, prioriza los acuerdos por empresa y por región sobre los convenios sectoriales y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones y juicios laborales con recursos que hoy van a la Ansés, entre otras modificaciones.

El senador kirchnerista Mariano Recalde presentó una moción para que la reforma laboral vuelva a comisiones. Sin embargo, la propuesta no prosperó: fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor. Un anticipo de la votación pautada para más tarde.

El abogado laboralista criticó el “modus operandi” del gobierno de enviar leyes con gran cantidad de artículos y pretender aprobarlas de manera rápida. "Se modifican 28 leyes y se derogan once normas. Es una ley gigante, monstruosa, aparte por el contenido. Además, la tratan de manera exprés. No hubo discusiones, no hubo escucha”, manifestó el legislador porteño.

Y agregó: “Rara una ley que promueve el empleo subsidiando despidos, en lugar de evitarlos, en lugar de prohibirlos”. Además, advirtió que es inconstitucional. "Es obvio que se va a juidicializar", aseguró.

Por su parte, el senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del gobierno. Sostuvo la ley “es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el libertario destacó que la norma introduce "definiciones del salario y de los beneficios del salario para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país".

La sesión transcurrió en un clima de tensión en la calle. Gremios combativos y organizaciones de izquierda se movilizaron desde temprano en la zona del Obelisco y del Congreso.

Hubo incidentes entre manifestantes y policías, que cortaron calles y sostuvieron dos vallados en los alrededores del palacio legislativo.

Victorias en el Congreso

De ese modo, el gobierno cerró una jornada con dos triunfos, que se suman a otras tres victorias que obtuvo el jueves. El gobierno ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), consiguió la media sanción a la reforma de la ley de glaciares y aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

La Libertad Avanza cumplió el objetivo de llegar con todas esas normas aprobadas antes del domingo, el día en que el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Se espera que en su discurso el primer mandatario haga un balance de gestión y hable de las próximas reformas que pretende concretar.