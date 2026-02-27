La Capital | Política | reforma laboral

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron 42 votos a favor, contra 28 del peronismo. El oficialismo cumplió su objetivo antes de la visita de Milei al Congreso

27 de febrero 2026 · 22:37hs
El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei.

El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei.

El gobierno cerró otra jornada de triunfos políticos en el Senado con la aprobación de la ley penal juvenil y, sobre todo, la reforma laboral. El oficialismo no tuvo problemas para abrir la sesión de la Cámara alta, que estuvo presidida por Victoria Villarruel.

Al final de una reunión que se extendió durante casi doce horas, el proyecto de modernización laboral fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y otros bloques provinciales.

Entre los santafesinos, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron a favor, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski lo hizo en contra.

Sesión extendida en el Senado

La sesión comenzó con la modificación del régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con la ayuda del PRO, la UCR y otros bloques provinciales, el oficialismo sumó 44 votos a favor. La oposición reunió 27 votos en contra y se registró una abstención.

Luego comenzó el debate sobre el proyecto de modernización laboral, que vino en revisión de Diputados. La Cámara baja eliminó el artículo sobre la baja salarial en función del motivo de la licencia médica pero dejó intacto el resto de la ley.

La norma cambia el cálculo de las indemnizaciones, abre la puerta a jornadas laborales de doce horas, crea un banco de horas para compensar las horas extra, prioriza los acuerdos por empresa y por región sobre los convenios sectoriales y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones y juicios laborales con recursos que hoy van a la Ansés, entre otras modificaciones.

El senador kirchnerista Mariano Recalde presentó una moción para que la reforma laboral vuelva a comisiones. Sin embargo, la propuesta no prosperó: fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor. Un anticipo de la votación pautada para más tarde.

>> Leer más: Reforma laboral: las claves del proyecto

El abogado laboralista criticó el “modus operandi” del gobierno de enviar leyes con gran cantidad de artículos y pretender aprobarlas de manera rápida. "Se modifican 28 leyes y se derogan once normas. Es una ley gigante, monstruosa, aparte por el contenido. Además, la tratan de manera exprés. No hubo discusiones, no hubo escucha”, manifestó el legislador porteño.

Y agregó: “Rara una ley que promueve el empleo subsidiando despidos, en lugar de evitarlos, en lugar de prohibirlos”. Además, advirtió que es inconstitucional. "Es obvio que se va a juidicializar", aseguró.

Por su parte, el senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del gobierno. Sostuvo la ley “es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el libertario destacó que la norma introduce "definiciones del salario y de los beneficios del salario para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país".

La sesión transcurrió en un clima de tensión en la calle. Gremios combativos y organizaciones de izquierda se movilizaron desde temprano en la zona del Obelisco y del Congreso.

Hubo incidentes entre manifestantes y policías, que cortaron calles y sostuvieron dos vallados en los alrededores del palacio legislativo.

Victorias en el Congreso

De ese modo, el gobierno cerró una jornada con dos triunfos, que se suman a otras tres victorias que obtuvo el jueves. El gobierno ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), consiguió la media sanción a la reforma de la ley de glaciares y aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

La Libertad Avanza cumplió el objetivo de llegar con todas esas normas aprobadas antes del domingo, el día en que el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Se espera que en su discurso el primer mandatario haga un balance de gestión y hable de las próximas reformas que pretende concretar.

Noticias relacionadas
Contingentes de ATE Rosario viajará este viernes a CABA, pero el gremio también se movilizará en la ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

Ni paro ni movilización: la CGT descartó una medida de fuerza para este viernes. 

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La legisladora votó contra la reforma laboral.

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Milei y un antecedente que puede tener costos

Milei en el espejo de Macri

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Lo último

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se votó afirmativamente la reforma laboral

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se votó afirmativamente la reforma laboral

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló un fuerte flujo de viajantes por el país pero con menor poder de compra. Santa Fe fue una de las provincias más visitadas

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Ovación
Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newells entre los goleadores del torneo Apertura

Un ex-Central y un ex-Newell's entre los goleadores del torneo Apertura

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newells y Central caminan a la par

Se viene el Clásico por la Paz donde los hinchas de Newell's y Central caminan a la par

Policiales
Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España