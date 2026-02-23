La Capital | suscriptores | Milei

Milei en el espejo de Macri: la traicionera reforma laboral

El gobierno aprobó la reforma laboral pero la oposición advierte posible costo político y social si no tiene efectos en el empleo y economía. Los antecedentes

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

23 de febrero 2026 · 06:10hs
Milei y un antecedente que puede tener costos

Milei y un antecedente que puede tener costos

La reforma laboral será un punto de inflexión en el ciclo de Javier Milei. Si termina teniendo rebote en el empleo y la actividad económica será la ley de su mandato y nadie lo parará, sino puede terminar siendo el mármol donde se escriba su destino.

Hay dos temas sensibles en la Argentina: jubilados y trabajo. La historia reciente sirve como recordatorio de que las reformas en estas áreas pueden transformarse en detonantes de malestar si no cumplen con las expectativas de bienestar social prometidas.

Recortarle a los jubilados y pensionados ya salió mal dos veces. Una en el 2001, cuando la Alianza empezaba a naufragar y manoteaba de todos lados para bajar el déficit, le recortaron el 13%. Se lo recuerda aún hoy a la senadora oficialista y promotora de la ley, Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo.

Milei y Macri

El otro episodio similar a compararse fue la reforma previsional de diciembre de 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. Fue una victoria legislativa que terminó desinflada por la dura resistencia y todo lo que vino luego. Lo particular es que Macri venía de ganar muy cómodo las elecciones intermedias y fortalecerse.

Lo mismo sucedió con la Alianza en mayo del 2000, a solo cinco meses de haber ganado las presidenciales, cuando aprobó la ley laboral. La conocida Ley Banelco fue un escándalo de pago de sobornos que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Ese día inició la crisis institucional que explotó más tarde.

La reforma laboral aprobada el pasado viernes también se da en tiempos en que el apoyo al presidente Milei es sostenido con una victoria legislativa con apenas cuatro meses. En todos esos casos mencionados, el efecto se activó a la larga.

Para ser prudentes y no agoreros, la ley tiene el beneficio de la duda y serán los resultados prácticos, como también la eventual percepción de pérdida de derechos básicos, los que validarán o condenarán.

El gobierno y los espacios que apoyaron la reforma ataron parte de su crédito a que el empleo crezca y se genere un crecimiento real de la economía. Sobre todo en momentos que esos dos índices son problemáticos con una sangría de pymes y un escenario laboral preocupante aunque con ciertos aspectos macroeconómicos estables.

Sin esos repuntes, el régimen laboral aprobado será un costo político que explote en el tiempo. “Acordate, no la van a sacar gratis, la gente se acuerda”, avisa a La Capital un experimentado peronista.

El rosarino Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, se sumó al razonamiento en LT8: “Los procesos de maduración de los posicionamientos de la gente son diversos. Irá madurando un fuerte cambio de posición, no solo en contra de la reforma laboral, sino del gobierno que la impulsó y de los espacios políticos que lo apoyaron”. En simples palabras, la ficha cae a la larga.

german martinez
Germán Martínez fue uno de los más efusivos en la sesión de la reforma laboral que impulsó Milei

Germán Martínez fue uno de los más efusivos en la sesión de la reforma laboral que impulsó Milei

Negociaciones

En los últimos días hubo mucha negociación de parte del gobierno para aprobar sí o sí la ley. Lo logró a la fuerza porque es una ley con evidentes flaquezas. En especial el Fondo de Indemnizaciones, el llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que no terminó de convencer incluso a muchos que lo votaron.

Por ejemplo, en el gobierno santafesino, que tiene injerencia en el bloque Provincias Unidas, había muchas dudas al respecto. Finalmente, la exvicegobernadora Gisela Scaglia de Provincias Unidas votó a favor de la ley y el título en particular, al igual que José Núñez también del Pro.

También dieron apoyo al sentarse cuando cerca de las 21 del jueves el peronismo aprovechó que no estaba garantizado el número y pidieron una moción de orden a propósito para que hacer caer la sesión. Una avivada inconsulta. En el video se puede ver cómo muchos legisladores, que habían parado a cenar, volvían con prisa. "Masticando y al trote volvieron", contó maliciosamente uno de los presentes.

Scaglia entendió necesario argumentar en su cuenta de X su votación y hasta contestó a quienes le reclamaban en esa misma publicación. “Cuando recorremos la provincia (las industrias de Santa Fe) nos piden con claridad una reforma laboral que dé garantías para crecer, incorporar trabajadores y no vivir con el riesgo permanente de un juicio que los ponga al borde del cierre”.

La pregunta es si alcanza con bajar la litigiosidad y si ésta puede ser el motor de una reforma laboral. Los sectores industriales santafesinos piensan más en que haya mejor crédito antes que mejores condiciones para despedir.

El gobierno de Maximiliano Pullaro apoyó abiertamente la ley convencido que le daría un empujón necesario a las pymes y así dinamizarse el empleo y la economía. Hasta no se resistió al capítulo que bajaba Ganancias que comería una porción de coparticipación. En unos meses la rueda debería moverse para que el supuesto beneficio a las pymes no haya sido solo una justificación legislativa o un mal cálculo.

Ahora bien, en caso de que la ley sea el germen del malestar no quiere decir que Milei esté fuera de nada. Mientras no haya una opción delante, nada se moverá. El peronismo dijo que cuando asuma derogará la ley, hoy una utopía, pero apuesta a la larga al mencionado desgaste.

Noticias relacionadas
trump elogio a milei: respaldo a alguien cuando me cae bien

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

trump elogio a milei: respaldo a alguien cuando me cae bien

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Bullrich y Milei antes del ballotage que consagró al libertario como presidente de la Nación.

A los Milei les creció Patricia

El presidente Javier Milei realizó un viaje relámpago a Estados Unidos este miércoles. 

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

La jueza Brunetti hizo lugar a este mecanismo, luego de reiteradas negativas de un padre a cumplir con el deber alimentario en orden al interés superior del niño
La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Ovación
Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma