Contra la reforma laboral: ATE Rosario convoca un cese de actividades y movilización este viernes

Además, Coad convocó a un paro en todas las facultades UNR. UOM y Aceiteros también participarán de la concentración en Plaza San Martín

26 de febrero 2026 · 10:47hs
Contingentes de ATE Rosario viajará este viernes a CABA

Contingentes de ATE Rosario viajará este viernes a CABA, pero el gremio también se movilizará en la ciudad

El gobierno se prepara para la sanción de definitiva de la reforma laboral este viernes 27 de febrero en el Senado de la Nación. En este marco, y tras el paro nacional del 19 de febrero pasado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció movilizaciones en distintos puntos del país y Rosario no será la excepción.

En Rosario, ATE convocó a un cese de actividades entre las 10 y las 14 para poder participar de la concentración en Plaza San Martín a las 11. Allí se congregarán junto Coad, gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR, UOM, Aceiteros y organizaciones sociales.

"Este viernes 27 de febrero ratificaremos con acción gremial nuestro rechazo total a la reforma laboral que buscará sancionar definitivamente el Senado. Habrá medidas de paro y concentración en Plaza San Martín a las 11.00, reclamando salarios dignos y condiciones de trabajo", expresaron desde ATE Rosario.

Además, el gremio de empleados estatales afirmó que contingentes pertenecientes al gremio viajarán a Ciudad de Buenos Aires para participar de la movilización en el Congreso, centro neurálgico de la lucha contra la reforma laboral.

>> Leer más: Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

En cambio, la CGT confirmó que no habrá paro nacional el viernes cuando se trate la ley de reforma laboral en el Senado. Prescindiendo de la movilización, la central obrera buscará declarar inconstitucional la legislación el lunes siguiente.

La CGT, sin paro ni movilización

Sin paro y sin movilización este viernes 27 de febrero, trascendió que la CGT hará una presentación judicial contra la reforma laboral en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle de Buenos Aires y estará acompañada de una movilización.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar la reunión de la mesa chica cegetista que se llevó adelante este miércoles.

El encuentro donde se decidió no parar ni movilizarse este viernes tuvo lugar en la sede de UPCN en Buenos Aires, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hizo de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Además, participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros).

El gobierno se prepara para la sanción definitiva de la reforma laboral

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado, su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto se prepara para volver a tratar la reforma laboral. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

>> Leer más: Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

El viernes 27 de febrero, una semana después de tratamiento en comisiones -un requisito necesario-, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. Si el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.

