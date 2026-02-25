La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes para declararla inconstitucional

En el caso de que la ley se apruebe, la central obrera buscará impugnarla acudiendo a la Justicia la semana entrante

Ni paro ni movilización: la CGT descartó una medida de fuerza para este viernes.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que no habrá paro nacional el viernes cuando se trate la ley de reforma laboral en el Senado. En cambio, la central obrera buscará declarar inconstitucional la legislación el lunes siguiente.

En este sentido, trascendió que harán una presentación judicial contra la reforma laboral en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle de Buenos Aires y estará acompañada de una movilización .

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar la reunión de la mesa chica cegetista que se llevó adelante este miércoles.

El encuentro donde se decidió no parar ni movilizarse este viernes tuvo lugar en la sede de UPCN en Buenos Aires, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez , hizo de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello .

Además, participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros).

Otra postura

Lo cierto es que la decisión de la CGT fue en contra de las pretensiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que solicitaron un paro naciional de 36 horas el día que el Senado trate el proyecto de reforma laboral.

En este sentido, el nuevo frente convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.