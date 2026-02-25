La Capital | Política | CGT

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes para declararla inconstitucional

En el caso de que la ley se apruebe, la central obrera buscará impugnarla acudiendo a la Justicia la semana entrante

25 de febrero 2026 · 19:03hs
Ni paro ni movilización: la CGT descartó una medida de fuerza para este viernes. 

Ni paro ni movilización: la CGT descartó una medida de fuerza para este viernes. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que no habrá paro nacional el viernes cuando se trate la ley de reforma laboral en el Senado. En cambio, la central obrera buscará declarar inconstitucional la legislación el lunes siguiente.

En este sentido, trascendió que harán una presentación judicial contra la reforma laboral en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle de Buenos Aires y estará acompañada de una movilización.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar la reunión de la mesa chica cegetista que se llevó adelante este miércoles.

El encuentro donde se decidió no parar ni movilizarse este viernes tuvo lugar en la sede de UPCN en Buenos Aires, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hizo de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Además, participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros).

>>Leer más: Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Otra postura

Lo cierto es que la decisión de la CGT fue en contra de las pretensiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que solicitaron un paro naciional de 36 horas el día que el Senado trate el proyecto de reforma laboral.

En este sentido, el nuevo frente convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

Noticias relacionadas
La Asociación Empleados de Comercio de Rosario recorrió las calles de la ciudad.

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

seis gobernadores fueron clave para el quorum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Pese al paro general, muchos comercios abrieron en el centro de Rosario.

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Organizaciones sociales definieron actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral.

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Lo último

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

El preso fue condenado a 17 años por integrar la saga de ataques contra sedes judiciales en 2018. Su apodo reapareció en mensajes 
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana
Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir
Ovación

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Ovación
Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: Contra Newells se tiene que ver el Central del segundo tiempo

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Policiales
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

La Ciudad
Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia