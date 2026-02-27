Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se votó afirmativamente la reforma laboral

Luego de la luz verde que obtuvo la ley de glaciares este jueves en la Cámara alta, el oficialismo se llevó dos victorias más

El Senado de la Nación está viviendo una semana intensa. Tras tratar y aprobar la media sanción a la reforma de la ley de Glaciares este jueves , este viernes la Cámara alta aprobó, en primer turno, el nuevo régimen penal juvenil y, cerca de la medianoche, también sancionó la reforma laboral, luego de que el texto fuera modificado tras la eliminación del artículo 44.

La sesión comenzó este viernes a las 11 en el Senado y finalizó poco antes de la medianoche . Al final de una reunión que se extendió durante casi doce horas , el proyecto de modernización laboral fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y otros bloques provinciales.

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado , su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto aprobó la reforma laboral .

Con 40 senadores sentados en la Cámara alta y listos para debatir , la sesión de este jueves comenzó con el tratamiento de la ley de Glaciares. En ese sentido, este jueves por la mañana hubo una movilización ambientalista en las escalinatas del Congreso y la Policía Federal detuvo 12 activistas. Las fuerzas de seguridad también agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba trabajando en el lugar, llamado Facundo Tedeschini.

Tras horas de debate, la iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa.