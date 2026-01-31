Santilli cruzó a Kicillof por sus críticas a la reforma laboral

El ministro del Interior dijo que tanto el bonaerense como el kirchnerismo “quieren que las empresas se fundan”. La Casa Rosada se resiste a modificar Ganancias, pero discute cambios en la iniciativa. Diputados peronistas buscan unificar posiciones

Diego Santilli, Lule Menem, Karina Milei y Manuel Adorni integran la mesa encargada de la estrategia parlamentaria, con la reforma laboral al tope de las prioridades.

El ministro del Interior, Diego Santilli , salió al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense, junto al kirchnerismo, “se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan”.

“Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan . Para ellos, recaudar siempre es más importante que generar trabajo”, se quejó el funcionario nacional en su cuenta de X.

De ese modo, Santilli salió al cruce del mandatario bonaerense , que antes había sostenido que la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona” .

“Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, había planteado Kicillof en sus críticas al proyecto libertario .

Principales puntos de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral del gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de la Ansés, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus trabajadores y recorta las contribuciones patronales.

Con intenciones de concretar la aprobación de la reforma laboral, una de las obsesiones de Milei, el Ejecutivo continúa dispuesto a revisar algunos puntos del articulado, pero se resiste a modificar la reducción del impuesto a las ganancias que reclaman los gobernadores. El tema estuvo presente durante el intercambio de la mesa política de la gestión libertaria del jueves pasado.

“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, sostuvo un integrante del cónclave que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

Asimismo, hay quienes deben negociar con los actores, como Santilli. Por lo pronto, el funcionario recepta los reclamos y ofrece limitadas soluciones para acumular respaldos que le permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En la misma posición están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes deben articular con los legisladores aliados que también hacen públicos algunos reparos al articulado diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

La determinación de no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades, lo que afectaría la recaudación provincial, parece ser la posición mayoritaria de gran parte del reducido círculo designado por Milei, aunque converge con la conciencia de tener que conformar a los gobernadores.

Reuniones en el oficialismo y la oposición

Internamente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa para el miércoles próximo, tras el inicio de las sesiones extraordinarias previsto para este lunes.

La nueva instancia de debate en la administración libertaria tendrá lugar en la previa al tratamiento de la ley, programado para el 11 de febrero.

Paralelamente, frente a las quejas y los reclamos de algunos legisladores y sectores gremiales, el presidente del bloque de diputados nacional de Unión por la Patria (UP), el rosarino Germán Martínez, convocó a una reunión para el miércoles que tendrá como principal objetivo unificar posiciones.

En concreto, las tensiones afloraron luego de que la exministra de Trabajo nacional Kelly Olmos presentara un proyecto propio de modernización laboral.

La iniciativa contó con las firmas de algunos diputados que no reconocen la conducción política de Cristina Kirchner, como la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz o el massista Guillermo Michel, entre otros. Y luego sumó las adhesiones de importantes referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi o Hugo Yasky.

En tanto, sectores del camporismo y el PJ reclamaron “orden” y respaldaron el proyecto abordado en la Secretaría de Trabajo del Partido Justicialista (PJ), que preside la diputada y dirigente gremial Vanesa Siley.

Además, desde ese sector aclararon que su propuesta fue consensuada con la CGT y con las dos CTA.