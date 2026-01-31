La Capital | Política | imputabilidad

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia objetó el proyecto del gobierno

La Conferencia Episcopal Argentina sentó posición respecto del debate que impulsa la administración de Javier Milei

31 de enero 2026 · 16:35hs
Marcelo Colombo

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia Católica sentó posición sobre el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad que se intensificó tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un comunicado en el que cuestiona que ese enfoque sea la “única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”.

A pocos días del debate legislativo del proyecto de régimen penal juvenil impulsado por la Casa Rosada, con la baja de la edad punible de 14 a 13 años, la Iglesia cuestionó ese punto.

El texto firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro advierte que la atención casi exclusiva en el castigo penal desplaza del centro del debate a las herramientas que consideran verdaderamente eficaces.

Al respecto, sostuvieron que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.

Realidad compleja

Por eso, recordaron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad implica desconocer la complejidad del problema. “Se corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, alertaron.

El texto retoma un posicionamiento expresado en marzo de 2025, cuando la Iglesia ya había cuestionado la iniciativa. “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, enfatizaron.

En esa línea, la CEA concluyó: “Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

