Designaron al sucesor de Federico Angelini en el Ministerio de Seguridad Nacional

Hace menos de un mes, Federico Angelini se incorporó al gobierno de Santa Fe y empezó a tomar distancia de La Libertad Avanza (LLA) . Tras el salto del funcionario, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó este miércoles al reemplazante del rosarino dentro del área que encabeza Alejandra Monteoliva .

El gobierno anunció el nombramiento de Martín Culatto a través de uno de los dos decretos que modifican el organigrama de la cartera . El segundo se refiere a una designación previa de tercera línea como consecuencia del proceso de recambio que se generó a partir del triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas.

Según el documento publicado en el Boletín Oficial, el nuevo subscretario de Intervención Federal asumió el cargo desde el primero de junio . Es decir que el reemplazo se puso en marcha unos diez días después de la partida de uno de los principales referentes santafesinos del PRO .

Alfredo Martín Culatto ya venía trabajando dentro del Ministerio de Seguridad Nacional. De hecho, también acompañó a la actual senadora Patricia Bullrich cuando desempeñó la misma tarea entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri .

Martín Culatto Patricia Bullrich Foto: Instagram/@martin.culatto.

En esta segunda etapa, el abogado fue nombrado transitoriamente en 2024 como director de Fiscalización de Operaciones y Despliegue Territorial de la cartera. En paralelo con esta labor, el año pasado se dedicó a organizar la campaña libertaria para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

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Luego de la mudanza de Bullrich al Congreso, Culatto fue elegido a través del decreto 435/26 para cubrir un cargo de mayor jerarquía dentro del ministerio y con particular relevancia para Rosario. Entre otras cuestiones, la Subsecretaría de Intervención Federal es una de las que interviene en la implementación del Plan Bandera, un programa de seguridad que tuvo un gran despliegue en la ciudad desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.

Mientras tanto, Angelini reapareció en el mapa provincial para completar otro enroque dentro del gobierno de Santa Fe. El funcionario entró a la secretaría de Gestión Institucional del Ministerio y Justicia de Seguridad para reemplazar a la vocera Virginia Coudannes.