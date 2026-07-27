Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Un equipo de operarios trabajará en la zona del acueducto Flammarion y parte del barrio Saladillo y Molino Blanco tendrá un servicio reducido.

Este martes habrá baja presión de agua por tareas de Aguas Santafesinas en la zona sur de Rosario

Aguas Santafesinas S.A. anunció que este martes 28 de julio parte de la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez se verán afectadas con la disminución de la presión de agua por tareas en el acueducto Flammarion. Desde la empresa, instaron a los usuarios a cuidar el consumo de agua potable.

Según informó la empresa a través de su web, los operarios instalarán una nueva válvula sobre el acueducto Flammarion, ubicado en Arijon y las vías del ferrocarril.

Para realizar estas tareas, explicaron desde Assa, "será necesario disminuir la presión de dicho conducto, por lo que mañana martes 28 de julio de 9 a 18". En este sentido, quienes no cuenten con reservas domiciliarias, registrarán una interrupción transitoria del suministro.

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La zona afectada por las obras en el acueducto Flammarion será San Martín, Batlle Ordoñez, Luis Romero de Pineda y el arroyo Saladillo. Además, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez en su totalidad tendrá inconvenientes con el servicio.

Como es habitual, una vez que finalicen las obras, el agua comenzará a correr y se irá recuperando paulatinamente el nivel habitual del servicio. "En caso de ocurrir algún episodio de turbiedad, el mismo se supera dejando circular agua por unos minutos", anunciaron desde Assa.