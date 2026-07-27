Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Salud
Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
La ciudad
Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
Economía
Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
Motores
Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos
Ovación
Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Economía
La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre
La Ciudad
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Región
El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
Policiales
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Ovación
Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing
La Región
Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
Policiales
Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
La Ciudad
Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
Motores
El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Política
Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"
La Ciudad
Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario
La Ciudad
Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida