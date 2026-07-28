La Capital | Ovación | Central

Central y la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

El equipo de Almirón no arrancó bien el semestre, el DT no puede enamorar al hincha de Central y precisa ganar después de tres derrotas ante un duro Racing

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de julio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Angel Di María

Héctor Río

Angel Di María, Ledesma, Campaz, Sandez, todo Central necesita encaminar rápido hacia la buena senda, esta noche en el debut en el Gigante ante Racing.

Parece mentira que el presente de Central esté envuelto en cierta neblina, que le impide ver claro hacia adelante. Así finalizó el primer semestre, así empezó el segundo con la derrota en Córdoba. Por eso ahora, en el debut en el Gigante ante Racing, precisa el equipo de Almirón, y el DT mismo, dar buenas señales.

La alegría por ver de nuevo en acción a un equipo que le dio satisfacciones al hincha está sin embargo envuelta en cierta desconfianza. Esa misma que llevó al presidente Gonzalo Belloso a tener que salir a defender al entrenador, al que la propia mamá quería que lo eche, según confesó.

Y para colmo, o siguiendo en la misma sintonía con la que finalizó de mala manera el semestre pasado, Central empezó torcido el Clausura ante Belgrano en Córdoba. No sería dramático si se piensa que visitó al campeón, pero lo cierto es que tuvo su momento para llevarse un punto o más y Almirón hizo un cambio que todo el mundo interpretó en sentido contrario a lo que la circunstancia ameritaba.

Las reprobaciones hacia Jorge Almirón

Almirón ya viene siendo reprobado en el Gigante y, posiblemente, esa valoración no cambie este martes a la noche. Puede ser que se profundice. Hay molestias. Pese a que su equipo viene peleando todo, que alcanzó las semifinales del Apertura, clasificó a octavos de final en la Copa Libertadores y hasta ganó el clásico, no prendió.

>>Leer más: El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

Concretamente, se le atribuye mezquindad a la hora de las variantes, lo cual no fue una constante y varias veces mandó al equipo para adelante. Pero en otras claramente lo puso a la defensiva. Ante Belgrano la interpretación del cambio de Elías Verón por Ángel Di María, con el partido recién igualado y en los mejores pasajes canallas, no podía ser otra que la imperante y para colmo no pasó ni un minuto que llegó el segundo pirata.

Por eso, y porque en definitiva Central acumula la preocupante racha de tres derrotas al hilo, es que se hace menester cambiar ya la seguidilla antes que marque tendencias. Más porque en el horizonte inmediato está el sueño que todo canalla persigue, el de la Copa Libertadores, en definitiva la razón principal por la que Almirón fue el elegido.

Derrotas de las importantes

Lo dicho, las caídas canallas fueron de las importantes más allá de que todas duelan. Cuando debió subir un peldaño y clasificar primero en la altura de Quito, perdió con Independiente del Valle, lo cual lo privará de definir de local en las llaves de la Copa.

Luego volvió de ese viaje cansador y Estudiantes lo sometió en el Kempes como ningún rival antes, para dejarlo sin atenuantes fuera de la Copa Argentina prematuramente. Belloso diría después que pudo suspender el partido, como la lógica ameritaba, pero quería evitar las malas lenguas que lo acusan a Central de favoritismos de la AFA.

>>Leer más: Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Poco antes de eso, además, perdió ante River en el Monumental por 1 a 0 con un planteo poco atrevido, abortando la gran chance de disputar la final del Apertura, que terminaría ganando Belgrano ante los millonarios.

Pero además, esa disputa de la Copa Argentina le cortó más días de vacaciones a los jugadores, que por cierto las necesitaban por tanta competencia. Y además se fueron al receso con el lastre de las caídas acumuladas.

Encima las lesiones inoportunas

Todo pareció mal barajado, porque obviamente al llegar a instancias superadoras en el Apertura y disputar Libertadores, jugó más partidos y, lo dicho, descansó menos. Fue entonces uno de los últimos en empezar la pretemporada y le aparecieron los otros imponderables: las lesiones.

Así, se quedó sin los dos 9 posibles para reemplazar a Alejo Veliz, como Enzo Copetti y Marco Ruben, lo mismo que Ignacio Ovando, que fue de todos el que menos descansó, ya que tras la eliminación de Copa Argentina pasó varios días con la selección nacional antes del Mundial.

La contracara: Jaminton Campaz, que disputó Mundial hasta octavos de final y tampoco se relajó mucho, volvió, se puso la camiseta y fue de lo mejor de Central en Córdoba.

Todo ese panorama se pondrá en juego ante un Racing que ganó con polémica a Gimnasia en su debut. Esto recién empieza y todo puede encaminarse, más con un plantel que probó que pueda estar para muy buenas cosas, más si se acopla rápido Franco Cervi y si Tomás Badaloni engrana, aunque la impresión es que se precisan más opciones. Porque además de Veliz, también Quintana, se fue un jugador habitual titular como Enzo Giménez.

Y no pareció inteligente, ni necesario, rescindirle el contrato a Jorge Broun, que sumaba mucho para la gente y era opción clara de recambio como mínimo. No había una mejor alternativa a Jeremías Ledesma en el arco que Fatura.

Nada mejor que despejar esa neblina con una sólida actuación que se traduzca en un resultado acorde. El Clausura empezó a full con tres partidos en diez días para Central, ya que el domingo visita otra vez a River. Empezar a cosechar ya parece la situación más pertinente.

Noticias relacionadas
Newells viene de vencer a Talleres en el debut mientras que Central cayó ante el vigente campeón Belgrano

Comienza la fecha 2 del torneo Clausura: partidos, días, horarios, árbitros y transmisión

Rosario Central recibirá a Racing por la segunda fecha del torneo Clausura.

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Jorge Almirón mira con preocupación mientras Navarro reemplaza a Navarro. Fue una de las dos variantes que el DT hizo en Córdoba.

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

La imagen de Alejo Veliz fue la elegida por Esporte Clube Bahía para anunciar la formación ante Corinthians.

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

Ver comentarios

Las más leídas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Lo último

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Juegos Suramericanos: la canción oficial de La Sole y un show con talento santafesino

Juegos Suramericanos: la canción oficial de La Sole y un show con talento santafesino

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad estaba reducida a 300 metros y aconsejan postergar viajes

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario
Policiales

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio
Ovación

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ovación
Central y la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

Central y la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

Central y la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Policiales
Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital
Policiales

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

La Ciudad
Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La ciudad

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

Piden revisar todos los permisos especiales de estacionamiento de Rosario

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse
La Ciudad

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
La Ciudad

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
Policiales

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías
La Ciudad

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías

Genética y salud: una gran esperanza para una enfermedad rara
Salud

Genética y salud: una gran esperanza para una enfermedad rara

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe
Salud

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
Política

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
Salud

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
La ciudad

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche