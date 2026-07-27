La Capital | Economía | retenciones

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

El presidente Javier Milei dijo que los derechos de exportación son una "aberración" y tiene "obsesión" por eliminarlas, pero el campo le pide más velocidad

27 de julio 2026 · 09:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
 La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario

 La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, pidió que las retenciones se eliminen por ley

La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, pidió que las retenciones que paga el campo se eliminen por ley de una vez. La declaración surge luego de que el presidente Javier Milei, en la Rural, dijera que será progresiva la baja y cuando acompañe la economía.

La frase de la dirigente rosarina hizo juego con lo que pidió el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, desde un atril a metros del presidente en el discursos final de la expo Rural. “Por ley y para siempre”, exigió.

Aramendi confirmó en El primero de la mañana por LT8 que no tenían expectativas de un anuncio semejante para esta ocasión. “Sabíamos que no iba a haber anuncios de baja de retenciones. Hubo una enumeración de las medidas tomadas hasta el momento. Nosotros decimos que deben ser desterradas por ley las retenciones”.

Durante la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, el presidente ratificó que la eliminación de las retenciones es uno de los objetivos centrales de su gobierno, aunque evitó realizar anuncios concretos para el sector agropecuario y vinculó ese proceso al crecimiento de las exportaciones de energía y minería, así como al mantenimiento del superávit fiscal.

Milei dijo que las retenciones son “una aberración” que nuca debieron haber existido y que eliminarlas es una obsesión de su gobierno.

Milei dijo que las retenciones son “una aberración” que nuca debieron haber existido y que eliminarlas es una obsesión de su gobierno.

Milei destacó: “El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

A la vez, Aramendi pidió profundizar “una reforma tributaria en todos los órdenes del Estado y continuar con la reforma laboral”.

“Además hay un tema importante: queremos cobrar los granos y cereales en la moneda de los insumos que compramos y no convertir al peso argentino. Los insumos los pagamos en dólares, y queremos cobrar el cereal en dólares. Porque al pasarlo a pesos perdemos. ¿Por qué pagar insumos en dólares y cobrar en pesos?”

Noticias relacionadas
Primero llegará el capítulo Idea Rosario y luego será el Coloquio en Mar del Plata.

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

La reducción de puestos de trabajo asciende a 329.600 en el sector público y privado desde la llegada de Milei al gobierno.

La informalidad laboral gana terreno mientras cae el empleo registrado

La directora general del organismo, Kristalina Georgieva, llegará este lunes de visita al país.

FMI en Argentina: Kristalina Georgieva inicia una visita oficial con reuniones con Milei y Caputo

Gobernadores con Milei. El ajuste nacional se siente en las provincias.

El resultado fiscal de las provincias se deterioró en el primer trimestre de 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Lo último

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Ovación
El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género
Ovación

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Policiales
Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

La Ciudad
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Motores

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta campaña antiargentina
Política

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula