La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

El presidente Javier Milei dijo que los derechos de exportación son una "aberración" y tiene "obsesión" por eliminarlas, pero el campo le pide más velocidad

La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, pidió que las retenciones se eliminen por ley

La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi , pidió que las retenciones que paga el campo se eliminen por ley de una vez . La declaración surge luego de que el presidente Javier Milei , en la Rural, dijera que será progresiva la baja y cuando acompañe la economía.

La frase de la dirigente rosarina hizo juego con lo que pidió el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, desde un atril a metros del presidente en el discursos final de la expo Rural. “Por ley y para siempre” , exigió.

Aramendi confirmó en El primero de la mañana por LT8 que no tenían expectativas de un anuncio semejante para esta ocasión. “Sabíamos que no iba a haber anuncios de baja de retenciones. Hubo una enumeración de las medidas tomadas hasta el momento. Nosotros decimos que deben ser desterradas por ley las retenciones”.

Durante la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, el presidente ratificó que la eliminación de las retenciones es uno de los objetivos centrales de su gobierno, aunque evitó realizar anuncios concretos para el sector agropecuario y vinculó ese proceso al crecimiento de las exportaciones de energía y minería, así como al mantenimiento del superávit fiscal.

Milei dijo que las retenciones son “una aberración” que nuca debieron haber existido y que eliminarlas es una obsesión de su gobierno.

Milei destacó: “El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

A la vez, Aramendi pidió profundizar “una reforma tributaria en todos los órdenes del Estado y continuar con la reforma laboral”.

“Además hay un tema importante: queremos cobrar los granos y cereales en la moneda de los insumos que compramos y no convertir al peso argentino. Los insumos los pagamos en dólares, y queremos cobrar el cereal en dólares. Porque al pasarlo a pesos perdemos. ¿Por qué pagar insumos en dólares y cobrar en pesos?”