Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

"Me quiero enfocar en las tareas de seguridad de Rosario", precisó, y confirmó que posiblemente se sume al gobierno de Pullaro en la provincia

El ahora subsecretario de Intervención Federal dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, aseguró que se fue "muy bien" del gobierno y "muy agradecido" por el trabajo que le permitieron realizar.

El exfuncionario cercano a Patricia Bullrich expresó que dentro de la cartera que hoy comanda Alejandra Monteoliva trabajó "muchísimo para mejorar la frontera" de Argentina y para "bajar la violencia lesiva" a nivel nacional: "Sobre todo en mi ciudad, Rosario, a partir del plan bandera que se implementó el primero de enero del 2024", añadió.

"A pocos días de asumir el presidente (Javier) Milei tuvimos gran libertad para trabajar y, por suerte, con un plan muy bueno que se llevó adelante, pudimos bajar exponencialmente la violencia lesiva y los homicidios en Rosario", detalló.

Por otra parte, sostuvo que pretende "profundizar en las tareas que se hacen" en Rosario y que posiblemente comience una segunda etapa ligada al gobierno de Maximiliano Pullaro, ya que intercambiaron varios llamados y que su ingreso al gabinete santafesino "se va a terminar de definir" por estas semanas.

"Me quiero enfocar en las tareas de seguridad de Rosario", precisó.

También agradeció a la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, a quien le reconoció haber podido instalar una agenda federal desde su cartera. "Nunca la seguridad fue un tema de campaña para sacar alguna ventaja y la sociedad lo valora", agregó.

En relación a los rumores que sostienen que Bullrich ya no formaría parte de la mesa de negociaciones del gobierno, Angelini señaló que es "una persona valiosa", una funcionaria importante que "aporta ideas, propuestas y trayectoria", y que por su experiencia en el gobierno, el lugar que ocupó hasta hoy "no debería cambiar".

"Como le dije en la renuncia al señor prresidente y a la ministra, ha sido un gran gran honor poder servir a la patria y, por sobre todo, en este tema tan importante que es la seguridad para darle más libertad a los argentinos", concluyó.