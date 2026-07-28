Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

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Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
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Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
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Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
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Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario
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Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
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Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
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Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
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Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
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Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
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El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche