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Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad estaba reducida a 300 metros y aconsejan postergar viajes

28 de julio 2026 · 07:24hs
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La niebla complicaba la circulación por las rutas y caminos de la región.

La niebla complicaba la circulación por las rutas y caminos de la región.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la llegada este martes de densos bancos de niebla a Rosario y a una amplia zona de la provincia de Santa Fe. Según indicó el organismo, la visibilidad estaba reducida a 300 metros, especial en las áreas suburbanas.

De hecho, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundió a primera hora de esta mañana una advertencia por “visibilidad notablemente reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio provincial”.

Desde el organismo recomendaron que, de ser posible, postergar viajes y si se sale a las rutas circular con extrema precaución en rutas y autopistas”.

Además, brindó otras recomendaciones a tener en cuenta en caso de tener que salir a las rutas: mantener las luces bajas encendidas las 24 horas, utilizar faros antiniebla, no utilizar luces altas ni encender balizas, disminuir la velocidad y mantener la distancia, y evitar sobrepasos.

De acuerdo con la información difundida por el SMN, este martes la visibilidad por la presencia de niebla estaba reducida a 300 metros.

>> Leer más: Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

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