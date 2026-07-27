La Capital | Ovación | karate

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Juan Ignacio Gallardo seguía mucho al italiano Danile Greco y estuvo a nada de ganarle en la Series A de Guadalajara. El gesto que le reconoció el europeo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

27 de julio 2026 · 18:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
Juan Ignacio Gallardo participó en una competencia de karate de alto nivel.

Juan Ignacio Gallardo participó en una competencia de karate de alto nivel.

Juan Ignacio Gallardo tuvo su primera experiencia en la Series A adultos de karate. El rosarino participó en la ciudad mexicana de Guadalajara en una competencia que reúne a los más selectos karatecas del mundo, con excepción de los 32 mejores del ranking internacional, quienes intervienen en la Premier League, el gran objetivo al que Gallardo aspira a llegar.

El karateca rosarino estuvo muy cerca de subirse al podio y colgarse la medalla de bronce en la categoría kumite (combate) de menos de 60 kilogramos. Finalizó en la 5ª posición y se llevó "una experiencia muy buena".

El combate por el bronce fue contra un karateca que "miraba mucho de chiquito" y que llego a ubicarse entre los 11 mejores del mundo, el italiano Danilo Greco.

El italiano Greco abraza al rosarino Gallardo tras el fallo de los jueces.

El italiano Greco abraza al rosarino Gallardo tras el fallo de los jueces.

"Con 20 años recién cumplidos (14 de julio), este fue un comienzo excelente en la Liga Mundial. Mi primera experiencia con gente de mucho renombre", resaltó Gallardo.

"Pude pelear como yo sé"

"Lo pude disfrutar y pelear como yo sé. Fue un torneo de mucho nivel. Acá no existen competidores fáciles", dijo el rosarino, quien recientemente participó en el campeonato Panamericano de adultos y obtuvo el quinto puesto.

El propósito del rosarino es tener esta clase de roce y "ganar puntos para subir en el ranking hasta llegar a la Premier League". Previo a Guadalajara estaba afuera de los 100 mejores del mundo. Con el quinto puesto saltó al 96º.

"Hice 6 combates. Tuve la mala suerte de tener una pelea más que todos porque eran impares la cantidad de competidores", manifestó.

Los rivales de Gallardo

En el debut, peleó contra el chileno Matías Pelayo, "el campeón panamaricano de la categoría". Le ganó por 6 a 3. En la siguiente ronda venció al colombiano Esteban Bayona por 7 a 3. Luego volvió a ganar, ante el mexicano Iker Fregoso, por 2 a 0.

Un nuevo combate contra otro mexicano, Andre Rebolledo, fue con una derrota por 9 a 1. Pero como su rival avanzó a la final, Gallardo ingresó a la repesca.

>> Leer más: Juan Ignacio Gallardo: "Quiero estar entre los mejores del mundo del karate"

Superó al colombiano Juan Mainguez por 6 a 2, accediendo a la pelea para subir al último escalón del podio. "Ni me di cuenta que estaba peleando por la medalla de bronce. Tuve la capacidad de concentrarme en solo salir a pelear sin mirar la ronda en la que estaba", comentó.

"Greco es un competidor que miraba mucho de chiquito con mi papá. Le comencé gananado 4 a 0 y, debido al cansancio del combate y un poco a falta de experiencia, él la remontó 6 a 5 y se llevó el combate", explicó.

Gallardo se arrodilló luego del fallo y el italiano lo entendió como una señal de respeto y reconocimiento. "Más que karate es respeto", publicó Greco en su cuenta de Instagram con un video sobre ese momento. Fue un gesto que no quiso dejar pasar.

Pese a que estuvo cerca del bronce, consideró "positivo y una experiencia muy buena", la participación en la Serie A de Guadalajara.

"Me siento en nivel para estar en ese lugar. Fue un parámetro para medir mi nivel y mi capacidad. Toparte con los mejores es muy prestigioso", declaró Gallardo, con un gran desafío este año, el campeonato Mundial U21 en Polonia, el último en el que competirá como juvenil.

Noticias relacionadas
Central presentó una carta documento contra el canciller Pablo Quirno

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Gustavo Rodas recibe indicaciones del Tolo en un partido de Newells ante River en febrero de 2004.

Diez al toque con el Billy Rodas: "El que más me quiso ayudar fue el Tolo Gallego"

Con Messi jugué cuando lo subían porque se veía que era bueno. Tuvimos la chance de jugar algunos encuentros, contó Gustavo Rodas.

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Franco Colapinto tendrá unas semanas de descanso por el receso de la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: la larga espera del receso de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

El FMI ratificó su apoyo al plan económico y afirmó que Argentina no necesitará más fondos

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

El club respondió con una carta documento a las críticas del ministro Pablo Quirno por una publicación sobre la selección argentina. Si el funcionario no rectifica sus dichos, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.
Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio
Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Ovación
El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Por Gustavo Conti
Ovación

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Policiales
El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

La Ciudad
Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato
Política

Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.000 millones en el Revancha

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo
Salud

Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve
La ciudad

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Economía

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Repunte de las pick ups en Argentina: el engañoso crecimiento en los patentamientos

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario