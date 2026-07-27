Karate: el rosarino que lo miraba de chico por la tele y casi le saca la medalla de bronce

Juan Ignacio Gallardo seguía mucho al italiano Danile Greco y estuvo a nada de ganarle en la Series A de Guadalajara. El gesto que le reconoció el europeo

Juan Ignacio Gallardo tuvo su primera experiencia en la Series A adultos de karate . El rosarino participó en la ciudad mexicana de Guadalajara en una competencia que reúne a los más selectos karatecas del mundo , con excepción de los 32 mejores del ranking internacional, quienes intervienen en la Premier League, el gran objetivo al que Gallardo aspira a llegar.

El karateca rosarino estuvo muy cerca de subirse al podio y colgarse la medalla de bronce en la categoría kumite (combate) de menos de 60 kilogramos. Finalizó en la 5ª posición y se llevó "una experiencia muy buena".

El combate por el bronce fue contra un karateca que "miraba mucho de chiquito " y que llego a ubicarse entre los 11 mejores del mundo, el italiano Danilo Greco.

"Con 20 años recién cumplidos (14 de julio), este fue un comienzo excelente en la Liga Mundial. Mi primera experiencia con gente de mucho renombre" , resaltó Gallardo.

"Pude pelear como yo sé"

"Lo pude disfrutar y pelear como yo sé. Fue un torneo de mucho nivel. Acá no existen competidores fáciles", dijo el rosarino, quien recientemente participó en el campeonato Panamericano de adultos y obtuvo el quinto puesto.

El propósito del rosarino es tener esta clase de roce y "ganar puntos para subir en el ranking hasta llegar a la Premier League". Previo a Guadalajara estaba afuera de los 100 mejores del mundo. Con el quinto puesto saltó al 96º.

"Hice 6 combates. Tuve la mala suerte de tener una pelea más que todos porque eran impares la cantidad de competidores", manifestó.

Los rivales de Gallardo

En el debut, peleó contra el chileno Matías Pelayo, "el campeón panamaricano de la categoría". Le ganó por 6 a 3. En la siguiente ronda venció al colombiano Esteban Bayona por 7 a 3. Luego volvió a ganar, ante el mexicano Iker Fregoso, por 2 a 0.

Un nuevo combate contra otro mexicano, Andre Rebolledo, fue con una derrota por 9 a 1. Pero como su rival avanzó a la final, Gallardo ingresó a la repesca.

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Superó al colombiano Juan Mainguez por 6 a 2, accediendo a la pelea para subir al último escalón del podio. "Ni me di cuenta que estaba peleando por la medalla de bronce. Tuve la capacidad de concentrarme en solo salir a pelear sin mirar la ronda en la que estaba", comentó.

"Greco es un competidor que miraba mucho de chiquito con mi papá. Le comencé gananado 4 a 0 y, debido al cansancio del combate y un poco a falta de experiencia, él la remontó 6 a 5 y se llevó el combate", explicó.

Gallardo se arrodilló luego del fallo y el italiano lo entendió como una señal de respeto y reconocimiento. "Más que karate es respeto", publicó Greco en su cuenta de Instagram con un video sobre ese momento. Fue un gesto que no quiso dejar pasar.

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Pese a que estuvo cerca del bronce, consideró "positivo y una experiencia muy buena", la participación en la Serie A de Guadalajara.

"Me siento en nivel para estar en ese lugar. Fue un parámetro para medir mi nivel y mi capacidad. Toparte con los mejores es muy prestigioso", declaró Gallardo, con un gran desafío este año, el campeonato Mundial U21 en Polonia, el último en el que competirá como juvenil.