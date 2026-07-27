Traumatología: Rosario, sede de expertos que harán cirugías en vivo para todo el Mundo

Comienza un curso destinado a especialistas, que incluye el entrenamiento en técnicas de vanguardia y cirugías en vivo. Todos los detalles

El encuentro científico se realiza en Rosario con la presencia de más de 100 traumatólogos

Rosario será sede la próxima semana de distintos cursos con alcance internacional que permitirá a los médicos entrenarse en técnicas de vanguardia en cirugía artroscópica (mínimamente invasiva) y terapias regenerativas . Médicos traumatólogos del Hospital Italiano Rosario forman parte de la organización de estos encuentros que traerán a la ciudad a más de 100 especialistas para una formación de nivel internacional. En este contexto hay distintas actividades, entre ellas, un curso cirugías en vivo.

El ROCKS (Rosario Complex Knee & Shoulder) reúne a destacados traumatólogos especialistas en cirugía artroscópica de nuestra ciudad que llevan adelante desde hace 10 años estos cursos de cirugía en vivo y otros cursos de perfeccionamiento quirúrgicos en distintas instancias de formación de primer nivel . Este grupo está liderado por el doctor Daniel Slulitell , jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano Rosario y director del Instituto Dr. Jaime Slullitel, y los doctores Franco Della Vedova y Sebastián Malier, ambos miembros del equipo de cirugía artroscópica de estas instituciones forman parte de este destacado grupo de cirujanos.

El viernes 31 de julio se realizará el curso de cirugía en vivo desde el Hospital Italiano Rosario que se transmitirán a los presentes, quienes estarán en el auditorio del Hotel Ariston . Esta jornada se acompañará de otros tres eventos de primer nivel ofreciendo a la comunidad médica una excelente instancia de formación. El jueves 30, en el centro de destrezas quirúrgicas de la facultad de medicina de la UNR se realizará un Curso de Terapias Regenerativas Ecoguiadas en piezas cadavéricas y el sábado 1 de agosto en la misma sede un curso Cadavérico de cirugía de hombro.

Por otro lado , la Asociación de Terapias Ortopédicas Biológicas de Argentina (ATOBA) organizará el miércoles 29, también en el hotel Ariston, la primer jornada en Terapias Regenerativas de dicha asociación científica en la ciudad . Comentó a La Capital Franco Della Vedova, actual presidente de ATOBA y director de la jornada. "Lo que se genera con estas actividades es muy útil para los jóvenes cirujanos (que además pueden interactuar en las distintas sesiones) quienes accederán a los principales referentes nacionales e internacionales", destacó el médico, quien agregó que las instancias de este curso "serán transmitidas de forma virtual por la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía y Deporte, a toda la comunidad médica de Latinoamérica".

"Nos enfocamos en cirugías en vivo con técnicas artroscópicas en hombro y rodilla", dijo el especialista.

Daniel Slullitel , quien conduce las actividades junto Della Vedova y otros médicos de otras instituciones, destacó "al Hospital Italiano Rosario, por el aporte de sus instalaciones de primer nivel y a el gran equipo quirúrgico que organizan un curso que ya es un referente en el campo de las cirugías de Hombro y Rodilla de nivel internacional".

Al día siguiente, explicó el traumatólogo, "tendremos un curso en el Centro de Destrezas Quirúrgicas de la facultad de Ciencias Médicas de UNR: un espacio donde un grupo más pequeños de alumnos podrá entrenarse en técnicas quirúrgicas de artroscopía de hombro y rodilla, y donde estaremos nosotros como instructores".

Della Vedova, es además el presidente de la Asociación de Terapias Ortopédicas y Biológicas de Argentina (ATOBA). En ese marco vamos a hacer el jueves 30 en conjunto un curso de entrenamiento cadavérico y procedimientos. Lo último en terapias regenerativas y orthobiológicas bajo guía ecográfica en piezas cadavéricas, detalló.

Previamente, el miércoles 29, tendrá lugar la primera jornada en Terapias Orthobiológicas donde van a asistir médicos de todo el país, con invitados nacionales e internacionales.

Las actividades cuentan con el apoyo del Colegio de Médicos de Rosario.