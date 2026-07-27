Nueva encuesta de M&F respalda a Pullaro para un segundo mandato

Apalancado por los logros en seguridad, el gobernador santafesino logra una buena imagen y sería reelegido si las elecciones fuesen ahora

A menos de un año de las elecciones a gobernador en Santa Fe, un estudio de Management & Fit revela que más de la mitad de los santafesinos respaldaría la continuidad del actual gobierno santafesino encabezado por Maximiliano Pullaro si las elecciones fueran hoy.

La encuesta muestra que, si las elecciones para gobernador se realizaran hoy, el 50,8% de los consultados optaría por continuar con la actual gestión. De ese total, un 23% lo haría sin cambios y otro 27,8% acompañaría la continuidad con ajustes en algunas políticas.

El estudio, realizado del 22 de junio al 3 de julio sobre 1800 casos efectivos de población residente en Santa Fe, también indica que la seguridad aparece como uno de los factores que explican el actual escenario político en Santa Fe. El 43,9% de los santafesinos considera que la situación de seguridad mejoró respecto de hace dos años cuando gobernaba el peronismo.

La combinación de ambos indicadores configura un escenario de fortaleza política para el oficialismo provincial: la mejora en la percepción sobre la seguridad se traduce en un respaldo mayoritario a la continuidad del rumbo de gestión.

El estudio también refleja una diferencia en la valoración de los gobiernos provincial y nacional. La gestión de Pullaro alcanza un 45,8% de aprobación, mientras que la del presidente Javier Milei registra un 36% entre los santafesinos.

El gobernador Maximiliano Pullaro logra buenos números

La desaprobación del mandatario nacional llega al 56,7%, por encima de la del gobernador. A su vez, casi la mitad de los encuestados considera que Santa Fe transita el rumbo correcto, y cinco de cada diez mencionan tener confianza en la administración provincial.

Por otro lado, la percepción positiva sobre la dirección provincial llega al 46,1% de mención. Entre los segmentos poblacionales se destaca en aumenta la mención correcta entre los varones y menores de 40 años.

La economía y la preocupación

El informe muestra, no obstante, que la economía se sostiene como principal demanda social. Los aumentos de precios y tarifas son mencionados por el 26% de los consultados como el principal problema de la provincia.

Le siguen la desocupación (13,8%), la inseguridad (13,1%) y el narcotráfico (10,7%). En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos encabezan las preocupaciones cotidianas.