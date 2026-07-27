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Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en Bouchard y avenida Alfonsín. A pesar del fuerte impacto, el motociclista sufrió traumatismos leves

27 de julio 2026 · 08:57hs
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El choque de esta mañana en zona noroeste de Rosario fue muy violento 

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque de esta mañana en zona noroeste de Rosario fue muy violento 

Un violento choque se produjo este lunes a la mañana en bulevar Bouchard y avenida Alfonsín (prolongación de la ruta nacional34 en Rosario), en la zona noroeste de Rosario. Un motociclista sufrió traumatismos leves al chocar con un automóvil.

Fuentes policiales señalaron que el siniestro vial sucedió alrededor de las 5.45 cuando una moto conducida por Gianluca F., circulaba por la avenida Alfonsín y al llegar al cruce con Bouchard chocó con un automóvil Peugeot que era conducido por Silvio F.

Como consecuencia del impacto, el motociclista tuvo que ser asistido por traumatismos que no revestían gravedad a pesar del fuerte impacto. Al lugar acudió personal médico que decidió trasladar en ambulancia al herido para una mejor atención en un centro asistencial.

>> Leer más: Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Una muestra de lo que fue le golpe es que la moto perdió una de las ruedas. El tránsito estuvo cortado durante un par de horas para facilitar el trabajo de los peritos.

Así quedó el auto tras el choque con la moto. Fue este lunes a la madrugada en Bouchard y Alfonsín

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