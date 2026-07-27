Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Un violento choque se produjo este lunes a la mañana en bulevar Bouchard y avenida Alfonsín (prolongación de la ruta nacional34 en Rosario), en la zona noroeste de Rosario. Un motociclista sufrió traumatismos leves al chocar con un automóvil.
El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en Bouchard y avenida Alfonsín. A pesar del fuerte impacto, el motociclista sufrió traumatismos leves
Un violento choque se produjo este lunes a la mañana en bulevar Bouchard y avenida Alfonsín (prolongación de la ruta nacional34 en Rosario), en la zona noroeste de Rosario. Un motociclista sufrió traumatismos leves al chocar con un automóvil.
Fuentes policiales señalaron que el siniestro vial sucedió alrededor de las 5.45 cuando una moto conducida por Gianluca F., circulaba por la avenida Alfonsín y al llegar al cruce con Bouchard chocó con un automóvil Peugeot que era conducido por Silvio F.
Como consecuencia del impacto, el motociclista tuvo que ser asistido por traumatismos que no revestían gravedad a pesar del fuerte impacto. Al lugar acudió personal médico que decidió trasladar en ambulancia al herido para una mejor atención en un centro asistencial.
Una muestra de lo que fue le golpe es que la moto perdió una de las ruedas. El tránsito estuvo cortado durante un par de horas para facilitar el trabajo de los peritos.
La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse