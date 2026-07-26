La Capital | Política | Rosario

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Celebró sus 130 años de vida con un almuerzo multitudinario donde resonó fuerte y claro que Unidos no tiene nada que ver con La Libertad Avanza

26 de julio 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Partido Socialista cumplió 130 años. 

El Partido Socialista cumplió 130 años. 

Para celebrar sus 130 años de vida, el Partido Socialista convocó a un almuerzo multitudinario en la ciudad de Rosario, adonde llegaron más de 5 mil militantes, dirigentes y simpatizantes de toda la provincia de Santa Fe y de otros puntos del país. Una vez más, se escuchó un discurso de unidad que expresó gran preocupación por la realidad nacional y fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, a la vez que un renovado compromiso para seguir fortaleciendo el Frente Unidos de cara al proceso electoral del año próximo.

El secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, sostuvo: “La Argentina necesita superar a Milei pero sin volver atrás ni apelar a fórmulas que ya fracasaron. En estos tiempos en que muchos quieren convencernos de que la política es una mala palabra, les decimos que hay una política que sirve. El Partido Socialista es esa política, la política que sana con centros de salud y hospitales que funcionan, la política que soluciona los problemas de la gente con transporte, educación y seguridad, también de los comerciantes, las pymes, los productores y los que todos los días sostienen esta provincia”.

En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad “respira otro aire después de años de violencia”, pero advirtió que “necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años”, e inquirió: “¿De dónde van a surgir si no es de la planificación, de la sensibilidad y de la capacidad de gestionar del socialismo?”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, celebró la convocatoria y reconoció a “los hombres y mujeres que hace 130 años, sin poder y sin recursos, pero con ideales, valentía y organización pensaron una Argentina más justa".

>>Leer más: El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

"Esa llama está viva y está plasmada hoy en las miles y miles de personas que estamos aquí compartiendo este cumpleaños. El Partido Socialista no llegó a la política para acompañar los cambios, llegó para empujarlos”, aseveró la legisladora.

“Ahora nos tocan momentos distintos. Necesitamos un Estado inteligente que cuide, que llegue, que produzca con calidad y tecnología. Y los líderes sean inspiración para que genere de las raíces, el tronco y esos nuevos frutos que son todos los jóvenes, la esencia con la cual construimos este presente y vamos a construir el futuro. El 2027 tiene alma y corazón socialistas”, sostuvo García.

A su turno, el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, destacó “el clima de alegría, emoción y fortaleza” del encuentro. “Nos juntamos para sentirnos más fuertes y acompañados, para escucharnos, conocernos, sumar a otros y seguir creciendo. Esa es la fortaleza del socialismo: escuchar mucho, mirar lejos y construir cerca”, dijo.

En tanto, Varinia Drisun, secretaria general adjunta del PS, enfatizó que “a 130 años de su nacimiento, las ideas socialistas siguen vigentes: la lucha por la igualdad, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen, la solidaridad, la transparencia y la participación. Con esos valores y el trabajo conjunto de todos los socialistas tenemos que ser protagonistas de una Argentina que deje atrás las políticas de Milei”.

Mónica Fein, presidenta del PS a nivel nacional, hizo un llamado a “construir un proyecto nacional con amor, solidaridad y la mano extendida a quien lo necesita”, y en los mismos términos, el diputado nacional Esteban Paulón convocó a los presentes a “decirle a la Argentina que hay una alternativa a Milei y que el socialismo va a dar pelea en 2027 en cada provincia”.

Previamente, se habían dirigido al público Susana Rueda, ministra de Cultura de Santa Fe; Lionella Cattalini, diputada provincial; y Federico Lifschitz, concejal de la ciudad de Rosario. El diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti no pudo asistir, por lo que envió un saludo que fue leído durante el encuentro.

En tanto, estuvieron presentes Juan Carlos Zabalza; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los secretarios de Derechos Humanos, Emilio Jatón; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; de Proyectos Especiales, José Garibay; de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; los diputados provinciales Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; Recreo, Omar Colombo; Sunchales, Pablo Pinotti; Alvear, Carlos Pighin; Las Toscas, Iván Sánchez; San José de la Esquina, Ezequiel Ruani; presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia.

Noticias relacionadas
jovenes, nuevas tecnologias y el futuro del mundo del trabajo

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

una cirugia robotica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de rosario

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El domingo permitirá disfrutar del aire libre.

El clima en Rosario: Un domingo cálido que permitirá disfrutar del aire libre

Algunas librerías apelan a los descuentos para sostenerse.

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Lo último

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Nadia Carreira aceptó 7 años de prisión por coordinar el abastecimiento de cocaína y marihuana para internos de la cárcel federal de Coronda y el complejo penitenciario Las Flores. 
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Video: así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Video: así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

12.819.532.788.614.400.000%

Por Javier Milei / presidente de la Nación
Opinión

12.819.532.788.614.400.000%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Ovación
El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Por Gustavo Conti
Ovación

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

El inicio de Kudelka y Almirón: de las parecidas intenciones a las diferentes repercusiones

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Central sacó a Argentino de la Copa Santa Fe, en una nueva definición por penales

Policiales
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, baleó a un grupo, mató a un joven e hirió a una mujer

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La Ciudad
Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles
La Ciudad

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Roscas flojas

Por Jorge Asís
Opinión

Roscas flojas

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Matías Cóccaro empezó con un gol y Josué Reinatti tan bien como le fue en el último torneo

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Por Redaccion Comercial
La Capital

Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos
Zoom

Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron y se encontraron en Olivos

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal