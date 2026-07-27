Circunvalación: ante El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

El municipio puso en marcha retroexcavadoras en zanjones de Circunvalación, ante la inminente llegada de El Niño, con lluvias intensas.

Ante la llegada del fenómeno de El Niño con fuertes lluvias y la posibilidad de crecida de ríos y arroyos, los dispositivos provinciales y municipales largaron su plan preventivo con más de 300 intervenciones en la ciudad. En este contexto, y ante la falta de una respuesta operativa por parte de Corredores Viales, el municipio se decidió comenzar la limpieza de zanjones y entubamientos en avenida de Circunvalación . La inversión es de unos $20 millones, que destinó la Intendencia en las márgenes de la ruta nacional y en pleno proceso de adjudicación de la A008 a manos privadas.

Este ingreso a la primavera y el verano vendrá con una marcada presencia de lluvias intensas en toda la región, y es por ello que se lanzó un plan preventivo para estar preparados ante anegamientos en calles y rutas o fuertes crecidas de arroyos y del río Paraná que ya superó los 2,80 metros de altura. Al margen del comportamiento del río por las descargas de lluvias corrientes arriba del delta, lo que también se mira con detenimiento en los despachos oficiales es la acumulación de agua que puedan producir en el ejido urbano tormentas intensas y prolongadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Niño podría permanecer en la región hasta abril del año próximo, con un mayor impacto entre octubre a diciembre para varios sectores de Santa Fe.

Nueva intervención

Al igual que con las tareas de desmalezamiento y corte de pasto en banquinas y colectoras durante el año pasado y en 2024, el estado de la A008 frente al efecto de las lluvias volvió a movilizar a la Ejecutivo local. Fue así que ya el año pasado se envió una notificación a Vialidad Nacional para solicitar la limpieza de zanjones y entubamientos de la ruta nacional. Y hace un mes se envió nuevamente otro pedido, por parte de Hidráulica de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, tras un relevamiento en el que se detectaron puntos de alerta.

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La respuesta oficial llegó el 9 de julio por parte de Vialidad Nacional. Allí se detalla que esta petición había sido elevada a la todavía empresa concesionaria, la estatal Corredores Viales para su correspondiente intervención. Pasaron los días, y se encendieron los alertas por la llegada de El Niño. Fue así, que las cuadrillas municipales fueron instruidas para poner manos a la obra en los sectores más urgentes. El temor por la intensidad del fenómeno climático achicó los tiempos de una respuesta operativa de Nación.

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En concreto, los trabajos se están desplegando en el sector de colectora de Circunvalación entre Juan José Paso y Eva Perón. Previamente, ya se había intervenido en colectora de autopista Rosario-Córdoba en el sector de Circunvalación de José María Rosa (la paralela a la autopista urbana) a Wilde. Ambos sectores corresponden a Vialidad Nacional y están en el noroeste rosarino donde existen en cercanías barrios residenciales y complejos Fonavi.

Importantes. Los colectores para evacuar las aguas residuales son obras básicas para evitar las zanjas.

El fantasma de las lluvias de 2012

En el caso del sector de colectora entre Juan José Paso y Eva Perón, la limpieza preventiva que se está realizando corresponde a zanjones de Circunvalación que reciben agua proveniente más que nada de Fisherton. Esta tarea fue calificada de fundamental.

Cabe recordar que en 2012 las lluvias intensas provocaron la imposibilidad de una respuesta eficiente del emisario 10 ante la crecida del arroyo Ludueña y la coincidencia en pocas horas de los picos máximos de ambos, impermeabilización y saturación de los suelos, lo que facilita el escurrimiento veloz del agua y la falta de absorción por humedad previa.

En su momento, técnicos de la UNR habían advertido que a la falta de capacidad de drenaje en tan poco tiempo por la velocidad de las descargas se le había sumado el terraplén que había ejercido Circunvalación, la que está elevada del resto del trazado y habría funcionado como una barrera.

Ese gran anegamiento se produjo el 16 de diciembre de 2012 y abarcó la zona delimitada por la colectora de Circunvalación al este, bulevar Argentino al norte, González del Solar al oeste y Urquiza al sur. Años después, se concretaron los emisarios 27 y 28 que beneficiaron a Fisherton Norte, Stella Maris y La Bombacha, y más tarde el 32, en la zona de barrio 7 de Septiembre.

Los días de lluvia, en barrio Las Flores desbordan las zanjas y los márgenes de las calles quedan anegados. Celina Mutti Lovera/La Capital

La limpieza requiere el trabajo de palas cargadoras de gran tamaño, retroexcavadoras y camiones con bateas para el retiro de los excedentes. Si bien estas tareas puntuales realizadas en colectora de circunvalación requieren un costo aproximado a $20 millones, se suman a las tareas que vienen realizando diferentes áreas del municipio en limpieza de canales, mantenimiento de sumideros, zanjas y refuerzos de limpieza, y a tareas que realiza la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Las tareas se extenderán por varias semanas en las colectoras de Circunvalación entre Eva Perón y Mendoza; Mendoza y avenida Pellegrini; Pellegrini y 27 de Febrero, entre 27 de Febrero y bulevar Seguí, y entre vías del ferrocarril y avenida Presidente Perón. También en las paralelas a la avenida entre Ovidio Lagos y bulevar Avellaneda y entre San Martín y Ayacucho.

Transición a manos privadas

La intervención sobre jurisdicción nacional se da en medio de una transición hacia su traspaso a manos privadas. En concreto, Circunvalación integra el tramo Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones y junto a 50 kilómetros entre San Nicolás y Rosario de la ruta nacional 9 y la ruta nacional 33 hasta Trenque Lauquen serán parte de una concesión privada que la tendrá a su cargo mediante el sistema de cobro de peaje.

Hasta que esto se concrete, las autoridades locales vienen reclamando a Nación desde hace casi un lustro el adecuado mantenimiento de Circunvalación. El anillo vial que rodea a Rosario desde el puerto hasta el puente a Victoria en 30 kilómetros de extensión llegó hasta los estrados judiciales. Autoridades locales exigieron a la Justicia Federal que se cortara el pasto, se hiciera el desmalezado y se iluminaran sectores a oscuras en más de un 40% de su traza. A comienzos de año, la Justicia había intimado a reparar los postes lumínicos y a cortar los yuyales.

Según cálculos de la Intendencia, dejar a la avenida en un estado "normal" demandaría una inversión de unos $530 millones de arranque en un promedio mensual. Esto implica reposición de luminarias, con un fuerte plan de trabajo en los primeros meses. Ahora, el gobierno nacional se encamina a que estas falencias las resuelva la empresa que resulte adjudicataria de la licitación a 20 años.