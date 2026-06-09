El PRO despega las pretensiones electorales de Mauricio Macri de la disputa por la Intendencia de Rosario

El secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, vaticinó que el "no kirchnerismo va a terminar ganando" la votación presidencial de 2027

La última visita de Mauricio Macri a Santa Fe ratificó el plan de una candidatura presidencial de su parte, con apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y otros mandatarios provinciales. Según un referente del PRO en Santa Fe, la estrategia para la campaña de 2027 va a ser diferente a nivel nacional respecto a la contienda local .

El secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha , consideró este martes que el expresidente está listo para volver a la contienda en las urnas en busca de un segundo mandato. "Nunca fue un armador, no es su genética. Es el garante del cambio" , explicó, en declaraciones a LT8 , sobre el papel que puede desempeñar Macri en una alianza para volver a la Casa Rosada en 2027.

El funcionario sostuvo que es necesario generar una alternativa frente al proyecto del presidente Javier Milei . En este sentido, destacó la "mirada federal de los gobernadores" y afirmó: "A mí me entusiasma mucho porque es un armado desde las provincias. Mauricio lo dijo en su discurso, hay que construir y fortalecer las instituciones para que después no vengan los populistas y desarmen los cambios".

El dirigente del PRO no dejó dudas con respecto a la proyección de Macri para el año que viene. "Lo veo como candidato a presidente en 2027" , sentenció.

De momento, el plan no contempla una alianza con el oficialismo para vencer al peronismo. Al respecto, el exjefe de campaña de Patricia Bullrich en las elecciones de 2023 argumentó que el electorado nacional "puede tener diferentes miradas, pero el no kirchnerismo va a terminar ganando".

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Por el contrario, el funcionario provincial defendió su propuesta para discutir un acuerdo con los libertarios a nivel local: "Cuando das tres opciones sin balotaje en Rosario, los que pensamos que la ciudad se tiene que desarrollar con seguridad tenemos que estar todos juntos".

Cunha consideró que el kirchnerismo tiene un "techo bastante bajo" para la votación presidencial del año que viene. Sobre esta cuestión, estimó que en las elecciones de 2027 puede haber "una mirada de centroderecha, que es la de los gobernadores y la de Mauricio, y una mucho más de derecha".

Un intendente del PRO para Rosario

La lectura política del funcionario arroja resultados diferentes cuando el mapa se recorta sobre los límites locales. "El próximo intendente de Rosario tiene que ser del PRO sí o sí", afirmó en cuanto a la estrategia de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Llegando a la mitad del segundo mandato de Pablo Javkin en el Palacio de los Leones, el partido amarillo quiere seguir diversificando la línea de sucesión tras la ruptura de la hegemonía socialista en 2019. En cuanto a la propuesta para la candidatura, Cunha consideró que "hay que darle otra impronta a la ciudad".

"En estos dos años, Rosario viene avanzando muchisimo en terminos de seguridad y también en términos de obras, donde la provincia ha tenido mucha injerencia", sostuvo el funcionario. Así, planteó la necesidad de "sostener lo que está bien y ofrecer sumar más".

Cunha concluyó con que la administración municipal debe dar "un paso cualitativo hacia adelante" y aclaró que "es muy temprano para dar nombres" de candidatos a intendente. Mientras tanto, se refirió a su preocupación principal: "Lamentablemente, Rosario se ha desarrollado muchísimo menos en comparación con Córdoba".

Dentro de su análisis, subrayó que "hubo muchísimas oportunidades" disponibles en ese período de tiempo. Comentó que al sector privado "no se lo invitó ni se le dio previsibilidad y garantías para venir a invertir" y, de esta manera, consideró que el PRO tiene la impronta necesaria para saldar esa deuda a partir de 2027 si se abre camino en la negociación dentro de Unidos.