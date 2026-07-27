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Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

El incidente sucedió en barrio Tío Rolo, en la zona sur de Rosario, tras el choque de un Volkswagen contra otro auto que estaba estacionado

27 de julio 2026 · 08:08hs
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El caso de resistencia a la autoridad sucedió tras el choque en la zona sur de Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.

El caso de resistencia a la autoridad sucedió tras el choque en la zona sur de Rosario
La mujer policía herida por el automovilista fue atendida en un sanatorio del centro de Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.

La mujer policía herida por el automovilista fue atendida en un sanatorio del centro de Rosario

Un choque ocurrido en la noche del domingo en la zona sur de Rosario derivó en la detención de un automovilista acusado de resistencia a la autoridad: agredió a una mujer policía que había ocurrido al lugar tras el siniestro vial, a la que le fracturó un deudo y causó daños a un patrullero.

El incidente sucedió alrededor de las 21 en Cinco de Agosto y calle 2146, en barrio Tío Rolo. Según el reporte oficial, en ese lugar se produjo un siniestro vial en el que un auto Volkswagen Vento conducido por Marcelo R. chocó con un Renault Sandero que estaba estacionado.

De acuerdo esa versión, cuando la policía llegó al lugar tras el choque, Marcelo R., quien estaría alcoholizado, se resistió al requerimiento de la policía y en ese incidente terminó fracturándole el dedo meñique a una suboficial que actuaba en el procedimiento.

Dónde derivaron a la mujer policía herida

La mujer policía fue derivada al Sanatorio Laprida para recibir una mejor atención. El parte policial señalaba que junto al conductor del Vento iban otros dos hombres quienes no quisieron atención médica.

La mujer policía herida por el automovilista fue atendida en un sanatorio del centro de Rosario

La mujer policía herida por el automovilista fue atendida en un sanatorio del centro de Rosario

Además, mientras los agentes policiales realizaban las actuaciones correspondientes, Marcelo R. comenzó a golpear la ventanilla de la unidad móvil N° 10622 y produjo un daño en la ventanilla trasera del lado derecho. Las actuaciones por este caso fueron derivadas a la seccional 21ª.

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