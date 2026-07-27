Pullaro y los Milei: una tragicomedia, una ruta y un camino electoral

La cesión de la A012 es más que el traspaso para arreglar una ruta. Es el inicio de un camino para el gobernador. Responsabilidades, rosca y vergüenza ajena

La escena es tragicómica. “Está bueno ver que el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias”, dice Karina Milei con música épica de fondo. Seguido, suelto de cuerpo, el ministro de Economía agrega a esa línea de beneficencia: “Es clave seguir mejorando la logística e infraestructura”. Es Luis Caputo , podría ser Steve Carrell .

El video de Casa Rosada, que muestra todo un despliegue, se completa con la alegría de la diputada Romina Diez y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien con el rostro colorado, nunca de vergüenza, suelta: “Esta firma es un paso más a la visión del presidente y de las provincias en la línea de un mejor país para todos los argentinos”. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro sonríe, incómodo pero conforme.

La lógica de la línea narrativa indicaría que los funcionarios nacionales acaban de hacerse cargo de algo que la provincia de Santa Fe no puede. Nación cubriendo un hueco. Pero es al revés: firman la cesión de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento la provincia de Santa Fe porque estaba intransitable y peligrosa.

En conclusión, festejan que se sacan un problema de encima. La vergüenza ajena acompaña los 40 segundos del video, pero también podría pensarse por otro lado no tan dogmático: si eso no es política rosquera, ¿qué es?.

No ejecutan, no ponen un peso, esperan a que se lo pidan, los hacen esperar, los hacen ir a Buenos Aires, y encima lo presentan como un logro suyo. Política bizarra, “champagne”, política al fin que seguirá por elr esto del mileísmo. Master Class, diría el lenguaje tuitero libertario.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz — Casa Rosada (@CasaRosada) July 22, 2026

Claro, por el lado de la responsabilidad institucional y de la deontología, pierden. Es la firma de la aceptación de una certeza: no gestionan. A las claras no les importa, pero habría que preguntarse si al fin de la cuenta al electorado sí.

En ese sentido se convierte en la no política: no bachean una ruta. Encima es la principal del país que lleva los granos desde donde se exportarán y le da las divisas a sus reservas que engordan sin miramientos.

El senador Marcelo Lewandowski cuestionó por el lado financiero, ya que la bala ética no entra: los santafesinos terminarán pagando tres veces por la misma ruta: con el impuesto a los combustibles que Nación cobra para financiar rutas; los nuevos recursos provinciales para la A012; y los peajes que se implementarán una vez ejecutadas las obras.

Qué gana Pullaro

El gobernador santafesino, al margen de su participación en el capítulo de la sitcom en Casa Rosada, gana. Muestra lo contrario al gobierno de Milei: al otro día pusieron a trabajar las máquinas en la ruta. Hubo acto en el lugar, hubo amplia difusión.

En rigor, logra de una vez por todas una solución al problema. Hasta es producto al diálogo, dirá. También toma el control de un tema que se ramifica en otras planificaciones: logística, producción, agroexportación y obras. No es menor.

Todas cuestiones que pueden sumar a una construcción de un perfil nacional: “Es una ruta trascendental para nosotros y para el sistema productivo de la República Argentina. Lleva a nuestros puertos, por donde sale el 70% de la producción nacional”.

El arreglo de ahora es para los santafesinos, la obra final puede ser un mensaje al país. Es una piedrita de un largo camino. Primero piensa en su reelección.

Por eso la firma de la cesión de la A012 no es solamente un traspaso de jurisdicción de una ruta. Parece haber un aroma a acuerdo de cara a las elecciones a gobernador 2027, no en una alianza hecha y derecha, pero si algún esquema de no agresión mutua ya que comparten electorado.

La diferencia es que La Libertad Avanza no tracciona en la provincia y más en una elección a gobernador separada de la nacional. Aislar al peronismo parece ser la idea en provincias que desdoblan: que ni asome la cabeza porque si prende el peronismo puede impactar en la presidencial, su único objetivo. Bajo vuelo del oficialismo nacional.

El nuevo Milei

Tal como avisó Milei, la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete vino a darle más política y este acto abrió una ronda de conversaciones con gobernadores.

No es solo una lavada de cara sino también busca garantizar el respaldo a sus apuestas legislativas: Presupuesto 2027 y eliminación de las PASO. En el acto estaba la actual presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, que no es garantía de acompañamiento pero al menos el gesto está.

También en la foto estuvo presente el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, el gerente ejecutivo de la entidad, Javier Cervio y el expresidente Miguel Simioni, que aparece muy seguido en los actos conjuntos del gobierno provincial y de la entidad por más que ahora sea simplemente vocal. No parece casual o protocolar solamente.

Invitar a la Bolsa a semejante acto del que formalmente no tiene nada que ver es una apuesta del pullarismo por sumar la fuerza del establishment productivo. Pullaro empieza a asfaltar una ruta que tiene dos paradas, la primera en junio de 2027.