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Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

La Bolsa de Comercio recibirá el 12 de agosto a empresarios, funcionarios y economistas en la previa del Coloquio de Mar del Plata, que este año buscará correr el foco de la coyuntura hacia las reformas de largo plazo

26 de julio 2026 · 19:34hs
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Primero llegará el capítulo Idea Rosario y luego será el Coloquio en Mar del Plata.

Primero llegará el capítulo Idea Rosario y luego será el Coloquio en Mar del Plata.

"La Nueva Argentina, producir, invertir y crecer" será el eje de una nueva edición de Experiencia Idea Rosario, el tradicional encuentro que reunirá a empresarios, funcionarios y economistas para debatir sobre el escenario político y económico el próximo 12 de agosto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La jornada funcionará como antesala del 62° Coloquio de Idea, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata y que este año buscará correr el debate de las medidas coyunturales para poner el foco en las reformas estructurales, la estabilidad institucional y las condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.

El Coloquio, que llevará como título "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", convocará a empresarios de todo el país, dirigentes políticos, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso sostenido de inversión, competitividad y crecimiento durante las próximas dos décadas.

La edición rosarina, por su parte, estará marcada por una agenda multisectorial, con foco en agroindustria, minería, energía y alimentos, además de paneles sobre el contexto macroeconómico, la geoeconomía global y los desafíos para la inversión. Participarán el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el presidente de Idea, Santiago Mignone, el titular de Idea Rosario, Lisandro Rosental, el viceministro de Economía, José Luis Daza, junto con analistas económicos y referentes de las principales empresas de la región.

Durante una presentación del Coloquio se destacó la necesidad de dejar atrás la discusión centrada exclusivamente en la coyuntura para avanzar en una agenda de largo plazo basada en reglas de juego previsibles, instituciones sólidas y consensos que trasciendan los cambios de gobierno. Con ese objetivo, durante el encuentro se analizarán las experiencias de siete países que lograron combinar estabilidad macroeconómica, inversión y desarrollo: Israel, Irlanda, Polonia, Australia, Uruguay, Chile y Perú.

La premisa que buscará transmitir Idea es que los procesos exitosos de crecimiento no respondieron a una única reforma, sino a la continuidad de políticas y marcos institucionales estables durante muchos años, años que no están liberados de tensiones.

"Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo", sostuvo Santiago Mignone, presidente de Idea y socio de PwC Argentina. En la presentación también quedó planteado que la competitividad deberá construirse a partir de reformas estructurales. Entre ellas, se mencionaron la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y una reforma tributaria que involucre tanto a la Nación como a las provincias. No obstante, Mignone hizo una aclaración: "La reforma laboral por sí sola no genera empleo; el empleo lo genera el crecimiento".

También habló de la importancia de lograr que los argentinos generen ahorro, y para eso es indispensable la estabilidad, que se traduce en seguridad para cada uno. "Argentina necesita ahorro de largo plazo", apuntó al tiempo que agregó que durante el Coloquio habrá especialistas contando las experiencias en este punto en diferentes países.

Los directivos de Idea.

Los directivos de Idea.

El presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, señaló que el desafío consiste en darle continuidad al proceso de estabilización. "Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo", afirmó.

Ejes de trabajo

El programa del Coloquio estará organizado en torno a cuatro ejes temáticos —mundo, estabilidad, competitividad y desarrollo—, definidos a partir de un trabajo realizado desde comienzos de año por más de 50 CEO junto con especialistas.

En materia de estabilidad, el debate buscará ampliar el concepto más allá del equilibrio macroeconómico e incorporar la dimensión institucional y la necesidad de sostener determinadas políticas de Estado en el tiempo. El análisis de los casos de Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda servirá como punto de partida para identificar decisiones que permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido.

El eje mundo, abordará las grandes transformaciones que atraviesa la economía global, como la reconfiguración geopolítica, el avance de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión.

En competitividad, el foco estará puesto en los desafíos estructurales de la economía argentina, entre ellos la infraestructura, la logística, el sistema tributario, el acceso al financiamiento y la regulación, además de las transformaciones que deberán encarar las empresas para desenvolverse en un escenario internacional cada vez más exigente.

Por último, el eje desarrollo analizará cómo compatibilizar el crecimiento económico con el desarrollo humano, poniendo el acento en la educación para el empleo, el mercado laboral, la informalidad y la formación de capital humano. "Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El mundo del trabajo se está transformando a una velocidad inédita. En ese escenario, el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante", destacó la directora ejecutiva de Idea, Luciana Paoletti.

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