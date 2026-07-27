Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías

La primera edición se realizó durante tres días con entrada gratuita. Tras la convocatoria récord, confirmaron que el evento vuelve el año próximo

La Feria del Libro Infantil y Juvenil convocó a 60 mil personas y volverá en 2027

La primera edición de la Feria del Libro Infant il y Juvenil de Rosario superó todas las expectativas. Durante los tres días que permaneció abierta en el Galpón 11 recibió 60 mil visitantes , una convocatoria que consolidó la propuesta y llevó a los organizadores a confirmar que habrá una segunda edición en 2027.

El evento, con entrada libre y gratuita, reunió a miles de chicos, jóvenes y familias en torno a los libros con una programación que incluyó presentaciones de autores, talleres, narraciones, espectáculos, ilustración en vivo, espacios de lectura y actividades lúdicas.

La feria fue organizada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario , integrada por once librerías de la ciudad, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe.

Desde el sector hicieron un balance altamente positivo de la experiencia. "Tuvimos una respuesta que superó las expectativas y estamos muy contentos" , señalaron desde la organización a La Capital .

Pablo Pérez, presidente de la Cámara, precisó que llegaron mucho más visitantes de los que esperaban. El tiempo ayudó a que sábado y domingo sean muchas las familias que se acercaron al Galpón 11 y se interesaron por las propuestas. "Es una gran alegría", agregó.

También hubo buenas ventas

Además de la convocatoria, uno de los objetivos de la feria era fortalecer el trabajo de las librerías independientes de la ciudad. Según adelantaron desde la organización, las primeras evaluaciones también son positivas en ese aspecto.

"Creemos que también se superaron las expectativas. Todavía no lo charlamos con todos los libreros, pero por las caras y los comentarios nos fue bien a la mayoría de las librerías", indicaron desde una de las librerías participantes.

Aunque aún no hay un balance consolidado de las ventas, el movimiento registrado durante las tres jornadas dejó conformes a los expositores, que destacaron la respuesta del público. "Va mucha gente que por ahí no es habitué de las librerías, pero va a estos eventos. El rosarino siempre responde, es reconfortante ver la respuesta que tuvimos", sumó Pérez.

Una apuesta que encontró respuesta

La iniciativa nació con el objetivo de crear un espacio exclusivamente dedicado a las infancias y juventudes, un formato que Rosario no tenía hasta ahora.

Durante las tres jornadas participaron escritores, ilustradores y editoriales de distintos puntos del país, mientras que el programa Rosario Lee, a través de la Red de Narradores, desarrolló actividades de mediación lectora para las primeras infancias y sus familias.

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La programación incluyó además presentaciones de libros, charlas sobre ilustración, talleres de dibujo, narraciones orales y encuentros con autores, convirtiendo al Galpón 11 en uno de los principales polos culturales del fin de semana.

Una feria que ya tiene continuidad

Tras el balance positivo de esta primera experiencia, los organizadores confirmaron que la Feria del Libro Infantil y Juvenil tendrá una segunda edición el próximo año.

La decisión llega después de una convocatoria que superó las expectativas iniciales y confirmó el interés del público por una propuesta destinada exclusivamente a promover la lectura entre niños y adolescentes.

La creación de este nuevo espacio también amplía la agenda literaria de Rosario, que desde este año contará con una feria específica para las infancias y juventudes, complementando la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa fue fortalecer el vínculo de niños y jóvenes con los libros en un contexto atravesado por el uso intensivo de pantallas y dispositivos móviles.

Con la respuesta del público, la primera edición no solo logró instalar una nueva propuesta cultural en la ciudad, sino que también aseguró su continuidad, con una segunda edición ya confirmada para 2027.