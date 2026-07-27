La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías

La primera edición se realizó durante tres días con entrada gratuita. Tras la convocatoria récord, confirmaron que el evento vuelve el año próximo

27 de julio 2026 · 12:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Feria del Libro Infantil y Juvenil convocó a 60 mil personas y volverá en 2027

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La Feria del Libro Infantil y Juvenil convocó a 60 mil personas y volverá en 2027

La primera edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Rosario superó todas las expectativas. Durante los tres días que permaneció abierta en el Galpón 11 recibió 60 mil visitantes, una convocatoria que consolidó la propuesta y llevó a los organizadores a confirmar que habrá una segunda edición en 2027.

El evento, con entrada libre y gratuita, reunió a miles de chicos, jóvenes y familias en torno a los libros con una programación que incluyó presentaciones de autores, talleres, narraciones, espectáculos, ilustración en vivo, espacios de lectura y actividades lúdicas.

La feria fue organizada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, integrada por once librerías de la ciudad, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe.

Desde el sector hicieron un balance altamente positivo de la experiencia. "Tuvimos una respuesta que superó las expectativas y estamos muy contentos", señalaron desde la organización a La Capital.

Pablo Pérez, presidente de la Cámara, precisó que llegaron mucho más visitantes de los que esperaban. El tiempo ayudó a que sábado y domingo sean muchas las familias que se acercaron al Galpón 11 y se interesaron por las propuestas. "Es una gran alegría", agregó.

También hubo buenas ventas

Además de la convocatoria, uno de los objetivos de la feria era fortalecer el trabajo de las librerías independientes de la ciudad. Según adelantaron desde la organización, las primeras evaluaciones también son positivas en ese aspecto.

"Creemos que también se superaron las expectativas. Todavía no lo charlamos con todos los libreros, pero por las caras y los comentarios nos fue bien a la mayoría de las librerías", indicaron desde una de las librerías participantes.

Aunque aún no hay un balance consolidado de las ventas, el movimiento registrado durante las tres jornadas dejó conformes a los expositores, que destacaron la respuesta del público. "Va mucha gente que por ahí no es habitué de las librerías, pero va a estos eventos. El rosarino siempre responde, es reconfortante ver la respuesta que tuvimos", sumó Pérez.

Una apuesta que encontró respuesta

La iniciativa nació con el objetivo de crear un espacio exclusivamente dedicado a las infancias y juventudes, un formato que Rosario no tenía hasta ahora.

Durante las tres jornadas participaron escritores, ilustradores y editoriales de distintos puntos del país, mientras que el programa Rosario Lee, a través de la Red de Narradores, desarrolló actividades de mediación lectora para las primeras infancias y sus familias.

>> Leer más: Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

La programación incluyó además presentaciones de libros, charlas sobre ilustración, talleres de dibujo, narraciones orales y encuentros con autores, convirtiendo al Galpón 11 en uno de los principales polos culturales del fin de semana.

Una feria que ya tiene continuidad

Tras el balance positivo de esta primera experiencia, los organizadores confirmaron que la Feria del Libro Infantil y Juvenil tendrá una segunda edición el próximo año.

La decisión llega después de una convocatoria que superó las expectativas iniciales y confirmó el interés del público por una propuesta destinada exclusivamente a promover la lectura entre niños y adolescentes.

La creación de este nuevo espacio también amplía la agenda literaria de Rosario, que desde este año contará con una feria específica para las infancias y juventudes, complementando la tradicional Feria Internacional del Libro de Rosario.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa fue fortalecer el vínculo de niños y jóvenes con los libros en un contexto atravesado por el uso intensivo de pantallas y dispositivos móviles.

Con la respuesta del público, la primera edición no solo logró instalar una nueva propuesta cultural en la ciudad, sino que también aseguró su continuidad, con una segunda edición ya confirmada para 2027.

Noticias relacionadas
La Feria del Libro recibió más de 350.000 visitas en 2025.

La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

La gripe es una virosis que causa tos, fiebre, malestar general. La vacuna está destinada a los grupos de riesgo 

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Paritarias. El mapa gremial en Santa Fe tras la oferta salarial del gobierno

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Abre un nuevo hogar de tránsito para adultos mayores en Rosario.

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Lo último

Jose María Muscari habló sobre la muerte de Ernestina Pais: Yo la quería mucho

Jose María Muscari habló sobre la muerte de Ernestina Pais: "Yo la quería mucho"

Netflix: dónde encontrar episodios cortos de series que hacen reír

Netflix: dónde encontrar episodios cortos de series que hacen reír

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

La víctima fue atacada en la casa de su pareja, Axél A., de 20 años, quien quedó en prisión preventiva al ser imputado como autor del asesinato

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe
Salud

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
Policiales

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Ovación
El árbitro Slavko Vincic se retiró apenas una semana después de la final del Mundial
Ovación

El árbitro Slavko Vincic se retiró apenas una semana después de la final del Mundial

El árbitro Slavko Vincic se retiró apenas una semana después de la final del Mundial

El árbitro Slavko Vincic se retiró apenas una semana después de la final del Mundial

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

Policiales
Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

La Ciudad
Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías
La Ciudad

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Gripe A: confirman la sexta muerte en el año por este virus en Santa Fe

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre
Economía

La estadística, el lenguaje que ayuda a entender la incertidumbre

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Las chances que tiene Almirón de meter mano en el equipo para el partido ante Racing

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Motores

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta campaña antiargentina
Política

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir