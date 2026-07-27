Rosario Central vs. Racing por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla buscará recuperarse ante la Academia tras la derrota en el debut ante Belgrano. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 27 de julio 2026 · 10:23hs

Rosario Central recibirá a Racing por la segunda fecha del torneo Clausura.

Rosario Central recibirá a Racing en el estadio Gigante de Arroyito por la 2ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la Academia de este martes por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Racing El partido correspondiente a la zona B entre Central y Racing será este martes 28 de julio, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Racing La transmisión del encuentro entre el Canalla y la Academia será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Racing fue triunfo 2-1 del Canalla en los cuartos de final del Apertura. Leonardo Vincenti / La Capital >> Leer más: En Central, tres derrotas con un mismo entrenador: una secuencia que no se repetía desde hace años

Posibles formaciones de Central y Racing Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón. Racing: El entrenador Juan Pablo Vojvoda no dio indicios del once titular de la Academia.