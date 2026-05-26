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La provincia volvió a criticar a quienes se oponen a las nuevas reformas en seguridad

La vocera Virginia Coudannes planteó que los que hoy rechazan la iniciativa “son los mismos que resistieron el combate al narcomenudeo”

26 de mayo 2026 · 20:52hs
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“El gobierno de Omar Perotti tuvo una desidia total”

Foto: Gobierno de Santa Fe.

“El gobierno de Omar Perotti tuvo una desidia total”, expresó Coudannes. 

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, defendió este martes el nuevo paquete de medidas de seguridad enviado por la gestión de Maximiliano Pullaro a la Legislatura y apuntó contra quienes cuestionan la iniciativa.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Gris, la funcionaria sostuvo que las críticas actuales repiten resistencias que existieron frente a otras reformas que luego mostraron resultados concretos.

“Hay muchos sectores que hoy se oponen, desde ámbitos de la Justicia, de la política o del peronismo, como también se opusieron a la desfederalización del narcomenudeo. Sin embargo, hoy tenemos resultados muy importantes”, afirmó Coudannes.

El balance de Coudannes

En ese sentido, recordó que, a dos años de vigencia de la ley de microtráfico, la provincia contabiliza más de 2.600 allanamientos, más de 600 armas secuestradas y 422 detenidos. “Los datos están a la vista”, resaltó.

Coudannes sostuvo, además, que quienes rechazan el nuevo paquete legislativo “no pueden desconocer la baja histórica de homicidios” registrada en Santa Fe y aseguró que las reformas buscan profundizar la estrategia ya implementada por el Ejecutivo.

“Este paquete viene a intensificar, consolidar y fortalecer herramientas que ya demostraron resultados”, indicó.

>>Leer más: Reforma en seguridad: tirar, tensionar y recoger

De ese modo, en el gobierno provincial volvieron a responder a críticas e inquietudes de sectores opositores y de la Justicia, que advierten que la iniciativa del Ejecutivo está al borde o más allá de la constitucionalidad.

La iniciativa habilita que la policía pueda interrogar a un sospechoso, permite el allanamiento automático en caso de secuestro de armas y el derribo de búnkers por pedido de fiscales, establece un régimen agravado para quienes cometan delitos desde la cárcel, fortalece actividades de inteligencia y crea la figura de “zona de intervención especial”, donde la policía puede controlar el acceso y restringir la circulación de personas.

La portavoz provincial aseguró que el escenario de seguridad en Santa Fe cambió respecto de años anteriores y atribuyó esa transformación a la conducción política sobre las fuerzas policiales.   

El contraste

En contraste, cuestionó la gestión anterior: “No podemos perder lo que se conquistó. Si miramos hacia atrás, el gobierno de Omar Perotti tuvo una desidia total en materia de seguridad. Si miramos hacia adelante, desde la llegada de Pullaro hubo orden”.

Coudannes también defendió la política penitenciaria de la gestión provincial y señaló que existe una decisión estratégica de ampliar infraestructura para reforzar el control sobre personas privadas de libertad.

"Hay una decisión del gobernador de fortalecer el sistema penitenciario para alcanzar 7 mil nuevas plazas carcelarias al finalizar la gestión”, aseguró.

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